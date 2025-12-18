Javier Milei se burló de los jubilados reprimidos en el Congreso: "Estamos bañando gente"

javier milei

Las bromas del mandatario celebrando la represión surgen en simultáneo con la recuperación que lleva a cabo el fotógrafo Pablo Grillo, tras recibir el impacto de un cartucho por parte de la Gendarmería.

Las promesas de Javier Milei

En su reciente participación en el streaming libertario Carajo, el presidente Javier Milei volvió a lanzar su pronóstico económico y aseguró que para mediados del próximo año la inflación comenzará con "cero coma algo", pese a que los datos de los últimos meses no son para nada alentadores.

El mandatario celebró el desempeño del programa económico, destacó el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre y explicó su teoría sobre el "riesgo kuka" que afectaba las inversiones en el país.

A lo largo de la nota, el Presidente fue tajante respecto a los tiempos de estabilización de precios y auguró: "Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero".

De este modo, Milei explicó que el éxito del programa ya se percibe en el Índice de Precios Mayoristas y que el impacto en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) es solo cuestión de tiempo. "El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más", sostuvo.