Senado: media sanción para San Miguel de Tucumán como Capital

El proyecto también destaca la riqueza histórica y cultural de San Miguel de Tucumán, no solo por la Casa Histórica y la Plaza Independencia, con la emblemática estatua de Lola Mora, sino también por la Batalla de Tucumán de 1812. En esa contienda, el Ejército del Norte, liderado por Manuel Belgrano, logró una victoria decisiva gracias al apoyo de la población local, consolidando la importancia estratégica y simbólica de la ciudad en el proceso emancipador.

Finalmente, la propuesta se presenta como un homenaje a la tierra de la Independencia argentina y a sus protagonistas, enfatizando que en Tucumán no solo proclamó la Independencia, sino que sentó las bases de una nación soberana.