Senado: media sanción para San Miguel de Tucumán como Capital
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto que eleva a ley el decreto que declara a San Miguel de Tucumán como capital de la Nación cada 9 de Julio.
Con 67 votos positivos, el Senado aprobó este jueves un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la Argentina en cada 9 de Julio, cuando se recuerda la declaración de Independencia efectuada en esa ciudad en la misma fecha de 1816.
La iniciativa presentada por las senadoras Beatriz Ávila (bloque Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal) pretende elevar a ley lo que hasta ahora se cumplía por el decreto 81 de 1991, que reconoce el papel histórico de la capital tucumana en la gesta independentista.
Durante la sesión de este jueves, Mendoza remarcó que el 9 de Julio “es un día muy importante” y recordó que en 1991 el entonces presidente Carlos Menem “lo sacó por decreto”, y pidió “que todos pudieran acompañar de que salga por unanimidad” el proyecto que presentó, y así sucedió al ser votado afirmativamente por la totalidad de los senadores presentes.
A su turno, Ávila expresó que el proyecto que ahora será girado a Diputados “es un anhelo de todos los tucumanos”, subrayando que “es de reivindicación al pueblo tucumano y tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de la Nación”.
El proyecto
La propuesta subraya que la Casa Histórica de la Independencia, considerada monumento nacional, fue el escenario donde las Provincias Unidas declararon solemnemente su voluntad de romper los vínculos con la corona española para constituirse como nación libre e independiente. De este modo, se busca que los actos centrales de cada 9 de julio tengan lugar en el mismo sitio donde formalmente nació la Patria.
El proyecto también destaca la riqueza histórica y cultural de San Miguel de Tucumán, no solo por la Casa Histórica y la Plaza Independencia, con la emblemática estatua de Lola Mora, sino también por la Batalla de Tucumán de 1812. En esa contienda, el Ejército del Norte, liderado por Manuel Belgrano, logró una victoria decisiva gracias al apoyo de la población local, consolidando la importancia estratégica y simbólica de la ciudad en el proceso emancipador.
Finalmente, la propuesta se presenta como un homenaje a la tierra de la Independencia argentina y a sus protagonistas, enfatizando que en Tucumán no solo proclamó la Independencia, sino que sentó las bases de una nación soberana.
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