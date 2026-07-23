El gobernador Osvaldo Jaldo fue internado de urgencia e intervenido quirúrgicamente

Parte médico de Osvaldo Jaldo.

Por qué Osvaldo Jaldo estaba en Buenos Aires

Como se indicó, el gobernador Osvaldo Jaldo había arribado a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con Diego Santilli en el marco de su respaldo a la agenda parlamentaria que el Gobierno Nacional pretende imponer al Congreso.

A pesar de pertenecer a corrientes ideológicas diferentes, el tucumano y Javier Milei construyeron una alianza presuntamente basada en el beneficio mutuo: gobernabilidad legislativa para la Casa Rosada a cambio de estabilidad financiera para Tucumán.

Este alineamiento se evidenció en hitos de fuerte peso institucional, como cuando el bloque de diputados que responde a Jaldo resultó clave para blindar las iniciativas fiscales del oficialismo en el Congreso, incluyendo debates presupuestarios decisivos.

Además de partidas para reforzar su presupuesto, Tucumán recibió recurrentemente al Presidente, quien se valió de la provincia para relanzar sus políticas y convocar a otros distritos a "renovar los votos" con el rumbo anarcocapitalista del país.