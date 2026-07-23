El gobernador Osvaldo Jaldo fue internado de urgencia e intervenido quirúrgicamente
El nosocomio privado donde se recupera informó que sufría “una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se colocó un stent”.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se encontraba este jueves en la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, cuando sufrió un malestar físico por el que fue internado e intervenido de urgencia en un nosocomio privado porteño.
Así lo comunicó el propio gobierno tucumano, señalando que mientras el mandatario provincial “se encontraba en Capital Federal, sintió un malestar físico que derivó en una consulta en el Hospital Italiano” de Buenos Aires.
Al mismo tiempo se conoció el primer parte médico de dicho sanatorio en el que se precisa que Jaldo "presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires”.
“Por su estado de salud consultó a especialistas del Hospital. Fue evaluado con estudios de laboratorio e imágenes, y ante la sospecha de una angina inestable, se decidió realizar una cinecoronariografía”, continúa el parte.
Precisa finalmente que “en dicho estudio se diagnosticó una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se colocó un stent”, tras lo cual “el paciente presenta una buena recuperación post operatoria, y permanecerá internado para control en esta Institución”.
Por qué Osvaldo Jaldo estaba en Buenos Aires
Como se indicó, el gobernador Osvaldo Jaldo había arribado a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con Diego Santilli en el marco de su respaldo a la agenda parlamentaria que el Gobierno Nacional pretende imponer al Congreso.
A pesar de pertenecer a corrientes ideológicas diferentes, el tucumano y Javier Milei construyeron una alianza presuntamente basada en el beneficio mutuo: gobernabilidad legislativa para la Casa Rosada a cambio de estabilidad financiera para Tucumán.
Este alineamiento se evidenció en hitos de fuerte peso institucional, como cuando el bloque de diputados que responde a Jaldo resultó clave para blindar las iniciativas fiscales del oficialismo en el Congreso, incluyendo debates presupuestarios decisivos.
Además de partidas para reforzar su presupuesto, Tucumán recibió recurrentemente al Presidente, quien se valió de la provincia para relanzar sus políticas y convocar a otros distritos a "renovar los votos" con el rumbo anarcocapitalista del país.
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