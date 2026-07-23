Buscan a una mujer que desapareció hace seis días en Tucumán: "Necesitamos tu ayuda"

La búsqueda de Eloísa movilizó a diversas áreas de la policía de Tucumán, que trabajan en colaboración con la comunidad local y organismos de emergencia.

Mediante el afiche de búsqueda, las autoridades difundieron un número de teléfono para que se comuniquen quienes puedan aportar datos sobre el paradero de la mujer.

Búsqueda de Micaela Albornoz: confirman que fue vista en Córdoba y la investigación suma nuevas pistas

La búsqueda de Micaela Gladys Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el 24 de junio en Rosario, sumó un nuevo capítulo luego de que se confirmara que fue vista en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. La información permitió reorientar la investigación, que ahora se desarrolla de manera conjunta entre la Policía de Santa Fe y la cordobesa.

Micaela Gladys Albornoz es buscada desde el 24 de junio

Según confirmó Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe, la Policía de Investigaciones trabajó sobre datos que ubicaban a la joven en Córdoba y envió personal para avanzar con las tareas de búsqueda.

"Se ha trabajado con la Policía de Córdoba y, a partir de ahí, se han visto distintas imágenes de Micaela en la ciudad", señaló el funcionario en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

De acuerdo con la investigación, Micaela salió de su casa en el barrio Villa Manuelita, en la zona sur de Rosario, el 24 de junio. Los investigadores lograron reconstruir que llegó por sus propios medios a la terminal Mariano Moreno y abordó un colectivo con destino a Córdoba.

Pedido de búsqueda de Micaela Albornoz

Una vez en la Terminal de Ómnibus del Bicentenario, las cámaras de seguridad registraron que permaneció varias horas en el lugar. Allí habría tenido contacto con un hombre identificado como Manuel F., alias "Pelado", quien luego fue detenido por los delitos de robo y estafa.

Según la investigación, el sospechoso encontró una riñonera que se le había caído a Micaela, pero antes de devolvérsela le habría sustraído dinero y una tarjeta, con la que posteriormente se realizaron movimientos bancarios.

Los investigadores aclararon que el hombre no está acusado de secuestro, ya que hasta el momento no existen pruebas que indiquen que conocía a Micaela con anterioridad o que hubiera viajado con ella desde Rosario.

Además, se estableció que mientras permanecía en la terminal cordobesa, dos policías identificaron a la mujer y la demoraron durante algunas horas para verificar si tenía un pedido de captura o de paradero. Como el sistema no registró ninguna medida en su contra, fue liberada, aunque su documentación quedó retenida en la dependencia policial.

La búsqueda continúa bajo la coordinación de la División Paradero de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, en conjunto con la Justicia cordobesa. Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Micaela pueden comunicarse al 351-4332647/48, con la dependencia policial más cercana o al 911.