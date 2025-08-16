Torneo Clausuta: Vélez venció 2-1 a Independiente, que sigue en crisis

La sequía de resultados se extiende a siete partidos oficiales sin victorias, lo que genera creciente preocupación en Avellaneda. En el plano internacional, el panorama tampoco es alentador. En la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Rojo cayó 1-0 ante Universidad de Chile, aunque todavía conserva la posibilidad de revertir la serie como local. La presión es alta y el margen de error, mínimo.