Independiente dejó escapar el triunfo y Newell's rescató un empate sobre el final

El partido se volvió cada vez más disputado, con muchas infracciones, tarjetas amarillas y escaso juego fluido. La Lepra empujó con más voluntad que claridad, mientras que el Rojo defendía el resultado con orden, aunque sin lograr cerrar el encuentro con una segunda conquista que le diera mayor tranquilidad. Esa falta de contundencia terminó siendo determinante.

Cuando parecía que Independiente se llevaba los tres puntos de Rosario, llegó el golpe inesperado. A los 43 minutos del segundo tiempo, Michael Hoyos apareció dentro del área y conectó la pelota para marcar el 1-1 definitivo. El estadio explotó y Newell’s celebró un empate que, por el desarrollo, tuvo sabor a victoria, mientras que Independiente quedó golpeado por haber dejado escapar el triunfo en el final.

El tanto de Michael Hoyos para el empate de Newell's en el final

Embed LO EMPATÓ NEWELL'S SOBRE EL FINAL



Hoyos igualó el encuentro a los 89 minutos.



El gol de Gabriel Ávalos para abrir el partido para Independiente

Embed GOL DE INDEPENDIENTE



Gabriel Ávalos marcó el 1-0 ante Newell's en el Estadio Marcelo Bielsa.



