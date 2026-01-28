Independiente dejó escapar el triunfo y Newell's rescató un empate sobre el final
El Rojo ganaba con gol de Gabriel Ávalos, pero Michael Hoyos apareció a dos minutos del cierre para el 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa, en un partido intenso.
Independiente y Newell’s protagonizaron un duelo cargado de tensión, emociones y polémicas en Rosario, donde terminaron igualando 1-1 por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El resultado dejó un sabor amargo para el Rojo, que tuvo el partido controlado durante largos pasajes pero no logró liquidarlo, y una sensación de alivio para la Lepra, que encontró el empate de manera agónica cuando el reloj ya marcaba los últimos instantes.
Desde el inicio, el encuentro mostró un desarrollo intenso y friccionado. Independiente se plantó con personalidad en el Coloso Marcelo Bielsa y asumió el protagonismo en varios tramos del primer tiempo, apoyado en la movilidad de sus mediocampistas y en la participación activa de Ignacio Malcorra, uno de los focos de atención de la noche. El local, empujado por su gente, buscó presionar alto, aunque le costó generar situaciones claras en los primeros minutos.
El quiebre del marcador llegó a los 33 minutos de la primera parte, cuando Gabriel Ávalos capitalizó una acción ofensiva del Rojo y puso el 1-0 para la visita. El gol le dio tranquilidad a Independiente, que empezó a manejar mejor los tiempos del partido y a aprovechar los nervios de un Newell’s que comenzó a mostrar imprecisiones.
Sin embargo, el tramo final del primer tiempo estuvo marcado por un episodio extrafutbolístico: el lanzamiento de proyectiles desde la tribuna local hacia Malcorra, que obligó a detener el juego durante varios minutos y encendió el clima en el estadio.
Tras el descanso, la Lepra salió con otra actitud. El equipo rosarino adelantó líneas y buscó mayor profundidad con los cambios, apostando a la energía de los futbolistas que ingresaron desde el banco. Independiente, en tanto, eligió replegarse algunos metros y apostar a la contra, una decisión que le permitió sostener la ventaja pero que también le fue quitando presencia ofensiva con el correr de los minutos.
El partido se volvió cada vez más disputado, con muchas infracciones, tarjetas amarillas y escaso juego fluido. La Lepra empujó con más voluntad que claridad, mientras que el Rojo defendía el resultado con orden, aunque sin lograr cerrar el encuentro con una segunda conquista que le diera mayor tranquilidad. Esa falta de contundencia terminó siendo determinante.
Cuando parecía que Independiente se llevaba los tres puntos de Rosario, llegó el golpe inesperado. A los 43 minutos del segundo tiempo, Michael Hoyos apareció dentro del área y conectó la pelota para marcar el 1-1 definitivo. El estadio explotó y Newell’s celebró un empate que, por el desarrollo, tuvo sabor a victoria, mientras que Independiente quedó golpeado por haber dejado escapar el triunfo en el final.
El tanto de Michael Hoyos para el empate de Newell's en el final
El gol de Gabriel Ávalos para abrir el partido para Independiente
