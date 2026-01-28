Javier Milei en La Derecha Fest: "Se les está viniendo la noche a los zurdos"

Uno de los momentos de mayor tensión política llegó cuando apuntó contra Cristina Kirchner. “La justicia social no era justicia”, expresó, y remató: “La nueva libertad no era libertad, era prisión estatal, donde la única prisión debería ser para los chorros, como la señora”. Incluso se sumó a las chicanas del público por la condena judicial de la ex presidenta, mientras los asistentes coreaban “Cristina tobillera” y el mandatario acompañaba el canto con gestos.

Milei también dejó una advertencia dirigida al sector privado al señalar que la responsabilidad no es solo política. “La única prisión debería ser para los chorros”, insistió, y agregó que eso debería alcanzar “no solo a ella, sino a los socios que tiene en el sector privado que hacen negocios turbios”.

javier milei derecha fest

La presencia de Milei en la Derecha Fest no fue solo un cierre simbólico de un evento partidario, sino también una demostración de fuerza política en pleno verano, con un Presidente decidido a sostener la centralidad del debate público. En un contexto de medidas económicas en marcha y reformas en discusión, el mensaje fue claro: lejos de moderar el tono, el jefe de Estado eligió redoblar su apuesta discursiva y reafirmar, ante los suyos, la identidad ideológica que lo llevó al poder.

image Javier Milei en Mar del Plata

¿Quiénes son los oradores confirmados?

Además de la presencia estelar del Jefe de Estado, la grilla de "La Derecha Fest" incluye a figuras clave del entorno libertario, intelectuales y funcionarios locales:

Javier Milei (Presidente de la Nación)

(Presidente de la Nación) Agustín Laje (Escritor y politólogo)

(Escritor y politólogo) Nicolás Márquez (Escritor y abogado)

(Escritor y abogado) Lilia Lemoine (Diputada Nacional)

(Diputada Nacional) Sergio "Tronco" Figliuolo (Diputado Nacional)

(Diputado Nacional) Guillermo Montenegro (Intendente de General Pueyrredón)

(Intendente de General Pueyrredón) Patricia Soprano

Gabriel Ballerini

¿Cómo ver EN VIVO a Javier Milei?

Para quienes no hayan podido viajar a la Costa o no consiguieron entradas, el festival se transmitirá en directo de manera gratuita.

Link oficial de YouTube: Hacé click acá para ver la transmisión en vivo

Plataforma: YouTube y redes sociales oficiales.

¿Dónde comprar entradas?

Para asistir presencialmente al Horizonte Club de Playa, la organización puso a la venta los tickets a través de su sitio web oficial: www.derechafest.com.ar.

El evento es organizado por Arcano Strategy Group y Hojas del Sur, con el auspicio de La Derecha Diario. Se espera un fuerte operativo de seguridad en la zona debido a la presencia presidencial en plena temporada alta.