Javier Milei en La Derecha Fest: "Se les está viniendo la noche a los zurdos"
En Mar del Plata, el Presidente encabezó el cierre del festival libertario con fuertes definiciones ideológicas, citas contra el kirchnerismo y una defensa de la propiedad privada y el capitalismo.
Javier Milei volvió a ocupar el centro de la escena política y mediática con una aparición que combinó espectáculo, militancia y discurso doctrinario. En la noche del martes, el Presidente cerró la Derecha Fest, el festival libertario realizado en un club de playa de Mar del Plata, con un mensaje enfático en defensa del liberalismo y una fuerte reivindicación de su gestión.
“Mostré en estos dos años que el liberalismo es superior”, sostuvo ante un público eufórico que acompañó cada una de sus intervenciones con cánticos y consignas. La jornada del mandatario en La Feliz había comenzado horas antes con el denominado “Tour de la Gratitud”, una recorrida por el centro de la ciudad que incluyó contacto directo con simpatizantes.
Más tarde, sumó un capítulo llamativo al asistir al teatro donde se presenta su expareja, Fátima Florez, y subirse al escenario para cantar un tema de Ratones Paranoicos, en una escena que reforzó el tono informal y performático que rodea muchas de sus apariciones públicas. Ya entrada la noche, el Presidente llegó a la Derecha Fest y se abrió paso entre la multitud al ritmo de “Panic Show”, tema que se ha convertido en un himno de su espacio político.
Durante su discurso central, Milei insistió en que su proyecto político busca una transformación profunda del país. “Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”, sostuvo, luego de exaltar las virtudes de la propiedad privada. En ese mismo pasaje, dejó una de las frases más celebradas por el público: “No hay acto más justo que ser dueños de nuestro propio tiempo y nuestra capacidad de trabajo, y por consiguiente, ser dueños de los frutos que el uso de los tiempos nos dejan, frutos que podemos consumir nosotros o intercambiarlos libremente”.
El Presidente también apeló a metáforas para cuestionar la intervención estatal en la economía. “Quién pretende dirigir el crecimiento económico termina sin crecimiento que dirigir, porque es un clavo para quien sólo tiene un martillo”, dijo, y agregó: “Cuando tu única herramienta es un martillo, todo el mundo se parece a un clavo”. En esa línea, lanzó una crítica directa a la dirigencia tradicional: “Para los políticos todo es gasto público y, obviamente, choreo”.
Uno de los momentos de mayor tensión política llegó cuando apuntó contra Cristina Kirchner. “La justicia social no era justicia”, expresó, y remató: “La nueva libertad no era libertad, era prisión estatal, donde la única prisión debería ser para los chorros, como la señora”. Incluso se sumó a las chicanas del público por la condena judicial de la ex presidenta, mientras los asistentes coreaban “Cristina tobillera” y el mandatario acompañaba el canto con gestos.
Milei también dejó una advertencia dirigida al sector privado al señalar que la responsabilidad no es solo política. “La única prisión debería ser para los chorros”, insistió, y agregó que eso debería alcanzar “no solo a ella, sino a los socios que tiene en el sector privado que hacen negocios turbios”.
La presencia de Milei en la Derecha Fest no fue solo un cierre simbólico de un evento partidario, sino también una demostración de fuerza política en pleno verano, con un Presidente decidido a sostener la centralidad del debate público. En un contexto de medidas económicas en marcha y reformas en discusión, el mensaje fue claro: lejos de moderar el tono, el jefe de Estado eligió redoblar su apuesta discursiva y reafirmar, ante los suyos, la identidad ideológica que lo llevó al poder.
¿Quiénes son los oradores confirmados?
Además de la presencia estelar del Jefe de Estado, la grilla de "La Derecha Fest" incluye a figuras clave del entorno libertario, intelectuales y funcionarios locales:
- Javier Milei (Presidente de la Nación)
- Agustín Laje (Escritor y politólogo)
- Nicolás Márquez (Escritor y abogado)
- Lilia Lemoine (Diputada Nacional)
- Sergio "Tronco" Figliuolo (Diputado Nacional)
- Guillermo Montenegro (Intendente de General Pueyrredón)
- Patricia Soprano
- Gabriel Ballerini
¿Cómo ver EN VIVO a Javier Milei?
Para quienes no hayan podido viajar a la Costa o no consiguieron entradas, el festival se transmitirá en directo de manera gratuita.
-
Link oficial de YouTube: Hacé click acá para ver la transmisión en vivo
-
Plataforma: YouTube y redes sociales oficiales.
¿Dónde comprar entradas?
Para asistir presencialmente al Horizonte Club de Playa, la organización puso a la venta los tickets a través de su sitio web oficial: www.derechafest.com.ar.
El evento es organizado por Arcano Strategy Group y Hojas del Sur, con el auspicio de La Derecha Diario. Se espera un fuerte operativo de seguridad en la zona debido a la presencia presidencial en plena temporada alta.
