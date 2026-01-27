Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's Old Boys vs. Independiente

Formaciones de Newell‘s Old Boys vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026

Newell‘s Old Boys: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Independiente: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.

Cómo ver en vivo Newell‘s Old Boys vs. Independiente

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.