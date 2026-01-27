Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's Old Boys vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's Old Boys vs. Independiente por el Torneo Apertura.
Newell‘s Old Boys e Independiente chocan este martes en un partido clave y muy convocante, en marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, con arbitraje de Daniel Zamora. Se podrá ver por TNT Sports.
Con una renovación profunda en sus filas, la "Lepra" no logró sumar en su visita a Córdoba y tropezó 2-1 frente a Talleres. El encuentro marcó el estreno de la dupla técnica y de ocho futbolistas, entre ellos Gabriel Arias y Matías Cóccaro, además de Walter Núñez, quien anotó el único tanto del equipo.
Independiente, por su parte, llega con la espina de haber dejado escapar un resultado favorable ante el último campeón. El Rojo se fue al descanso en ventaja gracias a un gol de Luciano Cabral, pero la desatención fue fatal: recibió el empate de Fabricio Pérez a los 14 segundos del complemento y luego sufrió la expulsión de Santiago Montiel por una agresión.
El cruce tendrá un morbo particular para Ignacio Malcorra, quien volverá a verse las caras con el equipo de Avellaneda tras haber protagonizado el clásico rosarino durante las últimas cuatro temporadas.
Formaciones de Newell‘s Old Boys vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026
Newell‘s Old Boys: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Independiente: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
Cómo ver en vivo Newell‘s Old Boys vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
