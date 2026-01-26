Refuerzo de Selección para Independiente: Santiago Arias llegó al país para firmar su contrato
El lateral colombiano se somete a los estudios médicos y firmará un contrato por dos temporadas con el Rojo para aportar experiencia y jerarquía.
Independiente se mueve con decisión en el tramo final del mercado de pases y está a punto de concretar una incorporación de peso para reforzar su defensa. Santiago Arias, lateral derecho colombiano con amplio recorrido en el fútbol europeo, ya se encuentra en la Argentina y en las próximas horas completará la revisión médica previa a la firma de su contrato por dos años con el club de Avellaneda.
El Rojo tuvo un inicio de temporada con sensaciones encontradas. Si bien ganó todos los amistosos disputados en Uruguay durante la pretemporada, el empate como local ante Estudiantes en el debut del Torneo Apertura dejó algunas dudas en el funcionamiento colectivo. En ese contexto, la dirigencia decidió acelerar la llegada de refuerzos que aporten competencia interna y liderazgo.
Luego de la sorpresiva incorporación de Ignacio Malcorra, quien arribó con el pase en su poder tras su salida de Rosario Central, y del regreso de Juan Manuel Fedorco tras su cesión en México, Independiente avanzó por un segundo refuerzo. La elección recayó en Arias, un futbolista de 34 años que quedó libre tras su último paso por Bahía, en el fútbol brasileño.
La necesidad de sumar un lateral derecho se volvió prioritaria luego de la venta de Federico Vera a Huracán, situación que dejó a Leonardo Godoy sin un competidor natural en el puesto. En ese escenario, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros dio el visto bueno para la llegada del colombiano, valorando su experiencia y su recorrido internacional.
Al arribar al país, Arias dejó en claro cuál es su postura frente a este nuevo desafío. El defensor aseguró que “siempre dejó todo por el equipo que confió en él”, marcando su compromiso desde el primer momento. Además, expresó su entusiasmo por desembarcar en el fútbol argentino: “Contento de estar en este país tan futbolero, ya veremos qué sucede a continuación. Trabajaremos para que sea lo mejor para el club”.
Será la primera experiencia de Santiago Arias en el fútbol local, luego de una extensa carrera en el exterior. En Europa vistió las camisetas de Bayer Leverkusen, PSV, Granada, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid, clubes en los que acumuló 12 goles y 25 asistencias desde el lateral derecho, además de una importante cantidad de partidos en competencias de alto nivel.
A nivel internacional, también supo tener protagonismo con la Selección de Colombia. Formó parte de los planteles que disputaron los Mundiales de 2014 y 2018 y fue titular en la final de la Copa América 2024 ante la Selección Argentina, un dato que refuerza su jerarquía y su vigencia competitiva. Con su llegada, el Rojo apuesta a fortalecer no solo el aspecto futbolístico, sino también el liderazgo dentro del vestuario, confiando en que Arias pueda ser una pieza clave dentro y fuera del campo de juego en la búsqueda de mayor solidez y regularidad.
