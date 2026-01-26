Refuerzo de Selección para Independiente: Santiago Arias llegó al país para firmar su contrato

santiago arias simeone

Será la primera experiencia de Santiago Arias en el fútbol local, luego de una extensa carrera en el exterior. En Europa vistió las camisetas de Bayer Leverkusen, PSV, Granada, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid, clubes en los que acumuló 12 goles y 25 asistencias desde el lateral derecho, además de una importante cantidad de partidos en competencias de alto nivel.

A nivel internacional, también supo tener protagonismo con la Selección de Colombia. Formó parte de los planteles que disputaron los Mundiales de 2014 y 2018 y fue titular en la final de la Copa América 2024 ante la Selección Argentina, un dato que refuerza su jerarquía y su vigencia competitiva. Con su llegada, el Rojo apuesta a fortalecer no solo el aspecto futbolístico, sino también el liderazgo dentro del vestuario, confiando en que Arias pueda ser una pieza clave dentro y fuera del campo de juego en la búsqueda de mayor solidez y regularidad.