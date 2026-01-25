Ricardo Bochini cumple 72 años: 10 cosas que no sabías del máximo ídolo de Independiente

3. La única vez que se emborrachó

Conocido por su profesionalismo y perfil bajo, Bochini admitió haber perdido el control con el alcohol solo una vez. "Fue cuando tenía 17 años. Hice una mezcla de Gancia con vino, porque me había desafiado un amigo. Me descompuse, fue un desastre".

4. La verdad sobre su convocatoria a México '86

Bochini fue campeón del mundo, pero jugó muy poco. Según él, Carlos Bilardo no lo tenía como prioridad: "Yo no era de su agrado, no sé si futbolísticamente o porque estaba medio en contra de lo que él veía como fútbol". El 10 aseguró que su citación se debió en gran parte a la "presión de la gente", especialmente tras una gira por Europa en 1984.

5. El mejor gol de su vida (y la comparación con Maradona)

Para Bochini, su mejor obra no fue el gol a la Juventus, sino uno contra Peñarol en la semifinal de la Libertadores '76, donde eludió a 6 jugadores y al arquero. Al compararlo con el de Diego a los ingleses, el Bocha no dudó: "Fue igual al de Maradona a los ingleses, pero no era en un Mundial".

6. La patada que lo retiró

Su carrera terminó abruptamente tras una falta de Pablo Erbín en 1991. Bochini confesó que esa jugada fue determinante: "Esa patada aceleró el retiro; quizás hubiera podido jugar un tiempito más". Aunque aclaró que no creía que hubiera "mala intención", sí le reprochó que no se puede "ir tan fuerte desde atrás".

7. Su relación con Diego Maradona

A pesar de ser el ídolo de Diego, nunca fueron íntimos. "¿Por qué Maradona nunca fue amigo tuyo?", le preguntaron. "Porque no tuvimos tiempo para jugar juntos, por la diferencia de edad y de carácter quizás. No fuimos amigos, pero tampoco tuvimos una mala relación".

8. El dinero del partido homenaje

Su despedida tuvo un sabor amargo en lo económico. Bochini reveló que en la cancha había 40.000 personas, pero la liquidación que le ofrecieron figuraba menos de la mitad: "Me dieron 200.000 dólares cuando la recaudación era el doble". "19.000 personas no se pueden colar en una cancha", se quejó.

9. Su método de entrenamiento "especial"

El Bocha tenía sus propias reglas para mantenerse en forma y gestionaba sus descansos. "Yo pedía permiso para faltar los martes, cuando ya estaba grande", contó. Para él, "dos prácticas importantes por semana alcanzaban" si se entrenaba bien miércoles y jueves.

10. Su cotización millonaria

En 1995, al ser consultado sobre cuánto valdría su pase en el fútbol moderno de ese entonces, Bochini no dudó de su valor. Aseguró que si jugara en esa época valdría "20 millones de dólares" (una cifra astronómica para los años 90) y explicó: "El fútbol está más difícil pero con dos jugadas hoy uno ya se asegura un buen rendimiento".