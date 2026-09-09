Independiente del Valle vs. Flamengo por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
Flamengo llega a Quito con la ilusión de obtener un resultado positivo de cara a la revancha en el Maracaná. Juegan este jueves desde las 21:30.
Independiente del Valle y Flamengo juegan este jueves, desde las 21:30, en el estadio Banco Guayaquil de Quito, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El duelo será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
Independiente del Valle dejó en el camino a Deportes Tolima en los octavos de final, luego de imponerse 4-1 en el resultado global. En el plano local, el equipo dirigido por Joaquín Papa también atraviesa un buen momento y viene de vencer 3-1 a Macará, resultado que le permitió recuperarse luego de dos partidos sin triunfos.
Del otro lado, Flamengo llega con el envión de haberse convertido nuevamente en líder del Brasileirao. El conjunto dirigido por Leonardo Jardim derrotó 1-0 a Remo como visitante en su última presentación y alcanzó los 54 puntos, uno más que Palmeiras, para quedar en lo más alto del campeonato.
En la Libertadores, el conjunto carioca avanzó a los cuartos de final tras eliminar a Cruzeiro en una serie que terminó 3 a 2 en el global. Ahora tendrá una dura prueba en Quito, donde buscará conseguir un resultado positivo antes de definir la clasificación en el Maracaná, el próximo 17 de septiembre.
Formaciones de Independiente del Valle vs. Flamengo por la Copa Libertadores
- Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar; Emerson Pata, Junior Sornoza, Hugo Quintana, Aron Rodríguez; Carlos González. DT: Joaquín Papa.
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro. DT: Leonardo Jardim.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Banco Guayaquil de Quito.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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