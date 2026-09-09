Independiente del Valle vs. Flamengo por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Independiente del Valle y Flamengo juegan este jueves, desde las 21:30, en el estadio Banco Guayaquil de Quito, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El duelo será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.