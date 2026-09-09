Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El “Peixe” llega a esta instancia después de dejar en el camino a Macará de Ecuador en los octavos de final. En la ida, disputada en Brasil, Santos se impuso 2-1, mientras que en la revancha consiguió un 0-0 como visitante que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final. Además, Gabriel Barbosa atraviesa un gran momento en el certamen y viene de anotar por duplicado ante Internacional, en el duelo correspondiente a la fecha 26 del Brasileirao.