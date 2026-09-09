Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
Santos buscará sacar ventaja como local, mientras que el conjunto de Belo Horizonte intentará conseguir un resultado positivo para definir la serie ante su público.
Santos y Atlético Mineiro juegan este miércoles, desde las 19, en el estadio Vila Belmiro, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, mientras que el ecuatoriano Carlos Orbe estará a cargo del VAR.
El “Peixe” llega a esta instancia después de dejar en el camino a Macará de Ecuador en los octavos de final. En la ida, disputada en Brasil, Santos se impuso 2-1, mientras que en la revancha consiguió un 0-0 como visitante que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final. Además, Gabriel Barbosa atraviesa un gran momento en el certamen y viene de anotar por duplicado ante Internacional, en el duelo correspondiente a la fecha 26 del Brasileirao.
Por su parte, Atlético Mineiro llega a esta instancia con el objetivo de conseguir un resultado positivo fuera de casa y definir la clasificación en su estadio. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez tendrá la ventaja de disputar el encuentro de vuelta ante su público, el próximo 16 de septiembre a las 19, en la Arena MRV.
Formaciones de Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana
- Santos: Gabriel Brazão; Gustavinho, Willian Arão, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Christian Oliva, João Schmidt; Gustavo Caballero, Davizinho, Benjamín Rollheiser; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.
- Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso; Maycon, Renan Lodi, Tomás Cuello, Victor Hugo; Bernard, Mateo Cassierra, Alan Minda. DT: Eduardo Domínguez.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Vila Belmiro.
Árbitro: Alexis Herrera.
VAR: Carlos Orbe.
TV: DSports.
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