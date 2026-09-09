Newell's vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" viene de empatar de manera agónica ante Central y buscará volver a sumar. Vélez, por su parte, intentará ganar para alcanzar la punta de la Zona A.
Newell's y Vélez abren la novena jornada del Torneo Clausura 2026 este viernes, desde las 17, cuando se enfrenten en el estadio Marcelo Bielsa por la Zona A. El encuentro contará con la televisación a cargo de ESPN Premium.
La "Lepra" viene de igualar 1-1 ante Rosario Central en el clásico rosarino, resultado que le permitió alcanzar los 12 puntos en el torneo. Además, acumula tres victorias, tres empates y dos derrotas e intentará volver al triunfo para mantenerse en los puestos de clasificación a los octavos de final.
Del otro lado, Vélez llega tras vencer 1-0 a Estudiantes y alcanzó los 16 puntos, producto de cuatro triunfos y cuatro empates. El "Fortín", ahora, buscará una nueva victoria que le permita alcanzar la punta de la Zona A y trepar a lo más alto de la Tabla Anual.
Se espera un duelo de alto voltaje en Rosario, ya que Newell's se mantiene invicto como local en el torneo, mientras que el conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto todavía no perdió como visitante, acumulando una victoria y tres empates.
Formaciones de Newell’s vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: ESPN Premium.
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