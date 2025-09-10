Independiente: levantan la clausura del estadio y podrá jugar con público ante Banfield en Avellaneda

Si bien el levantamiento de la clausura permitirá el regreso de los hinchas en el ámbito local, la sanción de Conmebol sigue vigente: Independiente no podrá contar con público durante siete partidos en competencias internacionales. Tras los disturbios, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) impulsó una Comisión Técnica Evaluadora para revisar las fallas en la seguridad. Además, aplicó derecho de admisión a 41 barras involucrados en los hechos.