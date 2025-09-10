Independiente: levantan la clausura del estadio y podrá jugar con público ante Banfield en Avellaneda
Tras los incidentes con la barra en la Copa Sudamericana, la Justicia habilitó el estadio del Rojo y el sábado podrá recibir al Taladro con aforo completo.
El estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini volverá a abrir sus puertas tras la clausura por los incidentes en la Copa Sudamericana. El fiscal Mariano Zitto solicitó el levantamiento de la medida y la Justicia dará el visto bueno en las próximas horas. Independiente podrá recibir a Banfield con público este sábado a las 16.45 por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.
Si bien el levantamiento de la clausura permitirá el regreso de los hinchas en el ámbito local, la sanción de Conmebol sigue vigente: Independiente no podrá contar con público durante siete partidos en competencias internacionales. Tras los disturbios, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) impulsó una Comisión Técnica Evaluadora para revisar las fallas en la seguridad. Además, aplicó derecho de admisión a 41 barras involucrados en los hechos.
El 28 de agosto, la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti presentó un Plan Operativo de Seguridad que fue aprobado por todas las partes. El documento recibió el aval del titular de APREVIDE, Guillermo Cimadevila, del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y de la Fiscalía.
Un regreso esperado en Avellaneda: Independiente busca levantar en el Torneo Clausura 2025
Zitto aclaró que la clausura tuvo como fin garantizar la implementación de un esquema de prevención más sólido. Con el visto bueno judicial, el Rojo volverá a jugar en Avellaneda con su gente, en un partido clave frente a Banfield, dejando atrás semanas de conflicto institucional y deportivo.
El equipo dirigido por Julio Vaccari, además de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, no atraviesa un buen momento en el torneo local: se ubica en el último puesto de la Zona B con tres unidades producto de tres empates y la misma cantidad de derrotas. Por otra parte, marcó cuatro goles y recibió siete.
