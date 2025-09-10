Memes y reacciones a la derrota de Argentina frente a Ecuador

Como era de esperarse, las redes sociales no se mantuvieron ajenas a lo que sucedía en el campo de juego y comenzaron a reacciones a los mejores momentos, como lo fue la atajada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez a los 14 minutos del partido, donde salvó una pelota clave de Nilson Angulo, o la innecesaria expulsión de Nicolás Otamendi por tumbar a Valencia.