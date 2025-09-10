Memes y reacciones a la derrota de Argentina frente a Ecuador
Argentina perdió por la mínima en la última fecha contra Ecuador y los memes quedaron plasmados en las redes sociales.
La Selección Argentina perdió 1 a 0 ante Ecuador en condición de visitante en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras la caída de la Scaloneta, las redes se desquitaron a puro meme.
El encuentro se resolvió tras una infracción sancionada por el árbitro Wilmar Roldán, que permitió a Valencia anotar el único gol del partido. Ambos equipos finalizaron con 10 jugadores: Nicolás Otamendi vio la tarjeta roja en el primer tiempo, dejando a Argentina con un hombre menos durante más de 60 minutos, mientras que Moisés Caicedo fue expulsado al inicio del complemento.
Pese a las dificultades del primer tiempo y una notable falta de trabajo en conjunto por parte de los nuevos integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la albiceleste lo dio todo. Pero no fue suficiente para obtener la victoria, por lo que el encuentro terminó con una derrota 1-0.
Como era de esperarse, las redes sociales no se mantuvieron ajenas a lo que sucedía en el campo de juego y comenzaron a reacciones a los mejores momentos, como lo fue la atajada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez a los 14 minutos del partido, donde salvó una pelota clave de Nilson Angulo, o la innecesaria expulsión de Nicolás Otamendi por tumbar a Valencia.
Cabe recordar que este es el último partido por Eliminatorias que jugará Otamendicon la selección argentina y, además, gracias a la tarjeta roja tampoco podrá estar jugar en el debut del equipo en el Mundial.
Los mejores memes de la derrota de la Selección Argentina ante Ecuador
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina
Luego de la caída ante Ecuador, la Albiceleste tendrá dos partidos en octubre:
- vs. Venezuela - 10/10 - 21:00 (hora argentina) - Hard Rock Stadium
- vs. Puerto Rico - 13/10 - horario a definir - Soldier Field
