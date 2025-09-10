Rodrigo De Paul llegó a 80 partidos con Argentina: va por un récord de Diego Maradona
El mediocampista alcanzó una marca histórica en la Selección, se ilusiona con superar al 10 en presencias y destacó el cariño hacia Lionel Messi.
Rodrigo De Paul alcanzó los 80 partidos con la Selección Argentina en la derrota ante Ecuador y se mostró orgulloso por su recorrido. El mediocampista ya se ilusiona con superar el récord de Diego Armando Maradona en presencias. Además, habló del balance de las Eliminatorias Sudamericanas y dejó un mensaje de afecto para Lionel Messi.
Tras el partido, el volante valoró lo hecho en la competencia dónde la Albiceleste terminó primera con 38 puntos: “Hicimos una gran Eliminatoria, terminamos primeros. Ganamos en lugares donde no se había ganado, partidos históricos. La gente está feliz y lo transmitimos con seriedad”.
Rodrigo De Paul y un récord histórico en la Selección Argentina
Ante la expulsión de Nicolás Otamendi, el Motorcito portó la cinta de capitán y celebró haber llegado a 80 partidos con la Selección: “Nunca pensé que podía lograr semejante cantidad, con títulos y momentos súper lindos. Es un orgullo gigante”. El volante quedó a 7 partidos de igualar a Diego Maradona (87) y ya se entusiasma con alcanzarlo: “Vi la lista, estoy ahí, creo que soy el 13 o 14. En una Selección con tantos cracks, poder estar en ese lugar me llena de orgullo”.
El mensaje a Linoel Messi luego de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas
El Motorcito también habló de Lionel Messi, ausente en Guayaquil: “Llegué acompañado y me voy solo, jeje. Me dijo que me esperaba con los mates. Vivió el partido desde su casa, haciendo fuerza. Cerrarlo con Venezuela y esos dos goles fue perfecto para que se vaya con todo ese amor”.
Lo que viene antes del Mundial
Terminadas las Eliminatorias, a De Paul también le preguntaron por lo que viene y la chance de disputar la Finalissima contra España: "Nosotros no decidimos, nos prepararemos, falta parece mucho tiempo para la Copa del Mundo pero son 8 o 9 partidos nada más y no es mucho, intentaremos ir preparándonos bien, llevarlo en paralelo a lo que hagamos en nuestro club".
