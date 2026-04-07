Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Estudiantes de La Plata vuelve a escena en la Copa Libertadores 2026 con la expectativa renovada y un desafío de riesgo desde el inicio. Este miércoles, desde las 21, el equipo argentino visitará a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de la primera fecha del Grupo A. El encuentro contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera y la asistencia en el VAR de Ángel Arteaga.