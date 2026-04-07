Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El conjunto platense inicia su participación en el torneo continental con el impulso de su gran presente y el objetivo de volver a ser protagonista en el continente.
Estudiantes de La Plata vuelve a escena en la Copa Libertadores 2026 con la expectativa renovada y un desafío de riesgo desde el inicio. Este miércoles, desde las 21, el equipo argentino visitará a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de la primera fecha del Grupo A. El encuentro contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera y la asistencia en el VAR de Ángel Arteaga.
El “Pincha” llega a este debut en un momento sumamente positivo. No solo se consagró campeón del Torneo Clausura 2025, sino que también ha mostrado un rendimiento sólido en el arranque de la temporada 2026. Actualmente se ubica en los primeros puestos de la Zona A del Torneo Apertura y viene de avanzar con autoridad en la Copa Argentina tras golear a Ituzaingó, lo que refuerza la confianza del plantel.
Con una rica historia en la competencia, donde supo levantar el trofeo en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009), el "León" intentará volver a posicionarse entre los grandes del continente. El recuerdo reciente, sin embargo, todavía duele: en la última edición fue eliminado en los cuartos de final tras caer por penales ante Flamengo, que luego se consagró campeón. Esa espina representa una motivación extra para encarar este nuevo desafío.
El equipo dirigido por Alexander Medina buscará imponer su estilo en un escenario siempre complicado como el colombiano, donde la presión del público y las condiciones del entorno suelen jugar un papel importante. La clave estará en sostener la solidez que viene mostrando y aprovechar las oportunidades que se presenten en un partido que promete ser intenso.
Por su parte, Independiente Medellín no atraviesa su mejor momento en el ámbito local. El conjunto colombiano se encuentra en la parte baja de la tabla en su liga, ocupando el decimocuarto puesto tras 15 jornadas. Sin embargo, logró meterse en la fase de grupos de la Libertadores luego de superar a Liverpool y Juventud Las Piedras en las instancias preliminares, lo que demuestra su capacidad para competir en el plano internacional.
En este contexto, la visita intentará dar el primer paso con firmeza en su camino copero. Un buen resultado en condición de visitante podría marcar el rumbo en un grupo que se anticipa parejo, en una competencia donde cada punto puede resultar determinante desde el arranque.
Independiente Medellín vs. Estudiantes: probables formaciones
- Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Lobos, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.
Independiente Medellín vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Atanasio Girardot.
- Árbitro: Alexis Herrera.
- VAR: Ángel Arteaga.
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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