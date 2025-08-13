Independiente no levanta: cayó en Chile por la Copa Sudamericana, pero la serie está abierta
El "Rojo" no pudo dejar atrás un flojo arranque de semestre y perdió por la mínima en Santiago por los octavos de final del certamen.
Independiente cayó por la mínima en un choque clave este miércoles ante Universidad de Chile, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Lucas Assadi a los 36 minutos de juego marcó el único tanto del partido. El conjunto argentino terminó con uno menos por la expulsión, por doble amarilla, de Matías Abaldo.
El equipo de Julio Vaccari no ha tenido un inicio alentador en este segundo semestre. Fue eliminado prematuramente en la Copa Argentina a manos de Belgrano y en el Torneo Clausura apenas logró sumar dos puntos en cuatro presentaciones. Sin embargo, en su último compromiso mostró una mejor cara y complicó a River, aunque el duelo terminó 0-0.
En la actual edición de la Copa Sudamericana, el Rojo fue sólido en la fase de grupos, liderando el Grupo A por encima de Guaraní de Uruguay, Boston River y Nacional Potosí de Bolivia. Ese rendimiento le permitió acceder de manera directa a los octavos de final, evitando el repechaje.
Universidad de Chile, dirigida por el argentino Gustavo Álvarez, llegaba tras un recorrido más turbulento. Su tercera posición en el Grupo A de la Copa Libertadores lo dejó fuera de esa competencia, por detrás de Estudiantes y Botafogo. En su debut en la Sudamericana, superó con autoridad a Guaraní de Paraguay en los playoffs, con un contundente global de 6-2.
Universidad de Chile vs. Independiente: formaciones
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Wálter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
Universidad de Chile vs. Independiente: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos.
- Árbitro: Anderson Daronco.
- VAR: Daiane Muniz.
- TV: ESPN y Disney+.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario