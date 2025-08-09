En un clásico con polémicas, Independiente y River empataron 0-0 en Avellaneda
Dos goles al Rojo Independiente por offside marcaron el desarrollo de un encuentro intenso y friccionado, que nadie probablemente recordará.
Independiente y River protagonizaron un clásico lleno de emociones y controversias en Avellaneda que terminó sin goles, pero con mucha tela para cortar. El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, tuvo momentos de gran intensidad, con ambos equipos buscando abrir el marcador, aunque el árbitro Nazareno Arasa terminó siendo protagonista al anular dos goles clave del local por posiciones adelantadas muy ajustadas.
Desde el arranque, el juego mostró mucha presión en el medio campo, con ambos conjuntos buscando dominar la posesión y controlar los espacios. Sin embargo, las chances claras fueron escasas en la primera mitad, en gran parte gracias a las buenas defensas y al trabajo de los arqueros.
Ya en el segundo tiempo, la historia cambió radicalmente. Apenas comenzado el complemento, Santiago Montiel rompió la paridad con un gol para Independiente que hizo estallar el estadio. Pero la alegría duró poco: el juez anuló la jugada por un fuera de juego previo de Matías Abaldo, en una decisión muy ajustada que generó el primer foco de polémica.
El partido se volvió aún más disputado y con más imprecisiones, aunque el Rojo siguió insistiendo. A los 16 minutos del segundo tiempo, Walter Mazzantti volvió a convertir y otra vez la celebración fue efímera: el tanto fue anulado por un offside de Federico Vera, en otra jugada que despertó críticas y dudas sobre la interpretación del árbitro.
En paralelo, River tuvo también su chance con un gol anulado de Miguel Borja por una posición adelantada, cerrando el capítulo de goles anulados que marcó el desarrollo de un partido muy parejo.
En lo futbolístico, la figura excluyente fue Franco Armani, quien con varias atajadas de mucho mérito mantuvo el arco en cero y fue el salvador del Millonario en más de una ocasión. Por otro lado, la preocupación pasó por la lesión de Germán Pezzella, quien debió retirarse con dolor en su rodilla y encendió las alarmas en el banco visitante.
El encuentro fue friccionado, con muchas faltas y amonestaciones, reflejando la intensidad que caracteriza a este clásico del fútbol argentino. Pese a la falta de goles, el partido mantuvo al público en vilo hasta el pitazo final. El empate deja a ambos equipos con la sensación de que pudieron ganar, pero también con la certeza de que la polémica arbitral será tema de debate durante varios días.
Independiente vs. River: resultado en vivo
Otro offside: Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente
Rey evitó el primero de River
Offside: el golazo que metía Santiago Montiel ante River
Pezzella consolado por sus compañeros
PEZZELLA LESIONADO EN RIVER
ESPECTACULAR CORTE DE ARMANI EN EL MANO A MANO ANTE MAZZANTTI
Armani, el arquero de River se encontró bien ubicado
Independiente vs. River: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo llegaron Independiente y River a este duelo
El conjunto dirigido por Julio Vaccari enfrenta un momento difícil. Su arranque en el torneo ha sido muy flojo, acumulando solo un punto producto de un empate ante Sarmiento de Junín y derrotas frente a Talleres y Gimnasia La Plata. Además, sufrió una eliminación temprana en la Copa Argentina, cayendo 2-0 ante Belgrano de Córdoba en los octavos de final.
Por estas razones, la urgencia de una victoria se hace imprescindible para que Independiente recupere confianza y se prepare para el duelo del próximo miércoles contra la Universidad de Chile, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La idea es cortar la mala racha y darle un nuevo impulso al equipo.
Por su parte, el Millonario llega en un momento mucho más sólido. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ha comenzado el torneo con actuaciones contundentes, superando al campeón Platense y a Instituto de Córdoba, aunque su último partido terminó en un empate inesperado contra San Lorenzo. Sin embargo, el ánimo volvió a subir con la goleada 3-0 a San Martín de Tucumán, que les aseguró el pase a los octavos de final de la Copa Argentina.
Los de Núñez también tienen un compromiso clave en la semana, cuando visiten a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este contexto agrega aún más expectativa al duelo del fin de semana, en el que ambos equipos buscarán dejar una imagen fuerte y positiva para encarar los desafíos venideros.
Independiente vs. River: otros datos
- Hora: 18:30.
- Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Dejá tu comentario