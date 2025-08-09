En un clásico con polémicas, Independiente y River empataron 0-0 en Avellaneda

river independiente 1

En lo futbolístico, la figura excluyente fue Franco Armani, quien con varias atajadas de mucho mérito mantuvo el arco en cero y fue el salvador del Millonario en más de una ocasión. Por otro lado, la preocupación pasó por la lesión de Germán Pezzella, quien debió retirarse con dolor en su rodilla y encendió las alarmas en el banco visitante.

El encuentro fue friccionado, con muchas faltas y amonestaciones, reflejando la intensidad que caracteriza a este clásico del fútbol argentino. Pese a la falta de goles, el partido mantuvo al público en vilo hasta el pitazo final. El empate deja a ambos equipos con la sensación de que pudieron ganar, pero también con la certeza de que la polémica arbitral será tema de debate durante varios días.

Independiente vs. River: resultado en vivo

Otro offside: Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente

Embed MUY FINA Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Ik4zEhqSnP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Rey evitó el primero de River

Embed REY SE QUEDÓ CON EL PRIMERO DE RIVER



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mOnW27IlWs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Offside: el golazo que metía Santiago Montiel ante River

Embed EL GOLAZO QUE CONVERTÍA SANTIAGO MONTIEL ANTE RIVER La jugada fue anulada por offside previo de Abaldo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/vh5rvwAD6P — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Pezzella consolado por sus compañeros

Embed PEZZELLA consolado por sus compañeros en el banco de River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2GZL5uIv8I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

PEZZELLA LESIONADO EN RIVER

Embed PEZZELLA LESIONADO EN RIVER El defensor quedó muy dolorido tras una disputa con Mazzantti



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tq10xlwCIQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

ESPECTACULAR CORTE DE ARMANI EN EL MANO A MANO ANTE MAZZANTTI

Embed ESPECTACULAR CORTE DE ARMANI EN EL MANO A MANO ANTE MAZZANTTI



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/62nXGjyxkW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Armani, el arquero de River se encontró bien ubicado

Embed ARMANI El arquero de River se encontró bien ubicado ante el remate de Abaldo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/TTn7XSjGZ1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Independiente vs. River: probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo llegaron Independiente y River a este duelo

El conjunto dirigido por Julio Vaccari enfrenta un momento difícil. Su arranque en el torneo ha sido muy flojo, acumulando solo un punto producto de un empate ante Sarmiento de Junín y derrotas frente a Talleres y Gimnasia La Plata. Además, sufrió una eliminación temprana en la Copa Argentina, cayendo 2-0 ante Belgrano de Córdoba en los octavos de final.

Por estas razones, la urgencia de una victoria se hace imprescindible para que Independiente recupere confianza y se prepare para el duelo del próximo miércoles contra la Universidad de Chile, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La idea es cortar la mala racha y darle un nuevo impulso al equipo.

independiente river

Por su parte, el Millonario llega en un momento mucho más sólido. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ha comenzado el torneo con actuaciones contundentes, superando al campeón Platense y a Instituto de Córdoba, aunque su último partido terminó en un empate inesperado contra San Lorenzo. Sin embargo, el ánimo volvió a subir con la goleada 3-0 a San Martín de Tucumán, que les aseguró el pase a los octavos de final de la Copa Argentina.

Los de Núñez también tienen un compromiso clave en la semana, cuando visiten a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este contexto agrega aún más expectativa al duelo del fin de semana, en el que ambos equipos buscarán dejar una imagen fuerte y positiva para encarar los desafíos venideros.

Independiente vs. River: otros datos

Hora: 18:30.

18:30. Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. TV: TNT Sports Premium.