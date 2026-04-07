Independiente pierde a Santiago Montiel para el clásico con Boca: el motivo
El futbolista sufrió una lesión muscular y no podrá jugar ante el Xeneize ni Defensa y Justicia, una baja sensible para Gustavo Quinteros.
Independiente confirmó que Santiago Montiel no estará disponible para el clásico ante Boca tras sufrir una nueva lesión muscular. El extremo fue clave en el triunfo frente a Racing, pero volvió a resentirse en la zona de los isquiotibiales y se perderá al menos los próximos dos compromisos del equipo.
El Rojo recibió una noticia negativa luego del triunfo en el Clásico de Avellaneda. El futbolista, quien asistió a Gabriel Ávalos en el único gol del partido, sufrió una nueva lesión muscular y no podrá estar presente en el compromiso en La Bombonera. Montiel se realizó estudios médicos tras el encuentro y se confirmó que se resintió de la lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda que había sufrido durante el triunfo ante Lanús en febrero, problema que en aquella oportunidad lo mantuvo dos semanas fuera de las canchas.
Según las primeras estimaciones, Montiel no solo se perderá el clásico ante Boca, sino también el encuentro frente a Defensa y Justicia en condición de local. El cuerpo técnico apunta a que pueda regresar para el duelo ante Riestra por la fecha 16 del campeonato. Este tramo del torneo resulta determinante para Independiente, que también debe disputar el encuentro pendiente frente a San Lorenzo, correspondiente a la novena jornada, en un contexto en el que ambos equipos buscan asegurar su lugar en la zona de playoffs de la Zona A.
Las lesiones que complican la continuidad de Santiago Montiel
Desde su llegada al club, el extremo ha sufrido reiterados inconvenientes físicos que afectaron su continuidad. Durante 2024 padeció dos desgarros, mientras que en 2025 atravesó un cuadro de pubalgia que también lo mantuvo alejado de la competencia. A estos antecedentes se suma la lesión sufrida este año ante Lanús y diversas sobrecargas musculares que le impidieron mantener regularidad en el equipo, una situación que preocupa al cuerpo técnico en un momento clave de la temporada.
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