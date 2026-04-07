Independiente pierde a Santiago Montiel para el clásico con Boca: el motivo

El Rojo recibió una noticia negativa luego del triunfo en el Clásico de Avellaneda. El futbolista, quien asistió a Gabriel Ávalos en el único gol del partido, sufrió una nueva lesión muscular y no podrá estar presente en el compromiso en La Bombonera. Montiel se realizó estudios médicos tras el encuentro y se confirmó que se resintió de la lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda que había sufrido durante el triunfo ante Lanús en febrero, problema que en aquella oportunidad lo mantuvo dos semanas fuera de las canchas.