Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este viernes, desde las 21:45, en el estadio Bautista Gargantini, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.