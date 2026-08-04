Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" mendocina viene de caer frente a Sarmiento en Junín e intentará volver al triunfo antes de visitar a Fluminense por la Copa Libertadores. Los detalles en la nota.
Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este viernes, desde las 21:45, en el estadio Bautista Gargantini, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.
La "Lepra" mendocina buscará recuperarse luego de la derrota frente a Sarmiento en Junín, en un partido en el que no pudo sostener el buen arranque que había mostrado en las primeras jornadas del certamen.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti intentará reencontrarse con la victoria aprovechando la localía y continuar haciéndose fuerte en Mendoza, donde suele mostrar su mejor versión.
Por su parte, el elenco cordobés atraviesa un inicio de campeonato irregular y llega a Mendoza con el objetivo de obtener su primer triunfo fuera de casa en el certamen. Estudiantes comenzó el torneo con una victoria ante Tigre (1-0), luego cayó con Argentinos en La Paternal e igualó sin goles en la tercera fecha ante Banfield.
Además, Independiente Rivadavia visitará la próxima semana a Fluminense en el estadio Maracaná por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que intentará llegar a ese compromiso con un triunfo en el torneo local.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (Río Cuarto) por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Horario y televisación
- Hora: 21:45.
- Estadio: Bautista Gargantini.
- Árbitro: A confirmar
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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