Independiente Rivadavia le ganó en la última a Gimnasia y llegó a lo más alto de la Zona B
El Lobo perdió 3-2 ante Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2026. Un gol en contra de Enzo Martínez en la última jugada le dio el triunfo a la Lepra.
Gimnasia perdió 3-2 ante Independiente Rivadavia en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por el Torneo Apertura 2026. El Lobo estuvo dos veces en ventaja, pero la Lepra mendocina lo empató en ambas ocasiones y se llevó el triunfo con un insólito gol en contra en la última jugada del partido.
El encuentro en el Bosque fue uno de los más intensos de la fecha y tuvo emociones de principio a fin. Gimnasia comenzó mejor y logró ponerse en ventaja gracias a una pelota parada: Nicolás Barros Schelotto envió un gran centro al área y Enzo Martínez apareció de cabeza para marcar el 1-0 para el conjunto platense.
La reacción de Independiente Rivadavia no tardó en llegar. Fabrizio Sartori Prieto también ganó de cabeza dentro del área y convirtió el 1-1 para el equipo mendocino. Sin embargo, Gimnasia volvió a adelantarse poco después con una gran jugada colectiva que terminó con Marcelo Torres definiendo para el 2-1.
Independiente Rivadavia encontró nuevamente la igualdad tras un lateral que terminó en el gol de José Florentín. Cuando todo parecía encaminado al empate, llegó una jugada increíble en el cierre del partido. En la última acción del encuentro, Enzo Martínez desvió la pelota hacia su propio arco y marcó un gol en contra que terminó dándole el triunfo a la Lepra mendocina.
Con este resultado, Gimnasia quedó con 14 puntos en la Zona B, mientras que Independiente Rivadavia alcanzó las 20 unidades y se subió a la cima de la tabla, superando a Rosario Central y Belgrano, ambos con 18. En la próxima fecha, el Lobo deberá visitar a Atlético Tucumán, mientras que Independiente Rivadavia será local frente a Rosario Central.
Gran centro de Nicolás Barros Schelotto y gol de Enzo Martínez de cabeza:
Fabrizio Sartori Prieto, también de cabeza, puso el empate en La Plata:
Tremenda jugada de Gimnasia y el Chelo Torres apareció para poner el 2-1:
José Florentín, luego de un lateral, empató el encuentro nuevamente para la visita:
Insólito error de Enzo Martínez e Independiente Rivadavia se lleva un valisoo triunfo:
Probables formaciones del encuentro entre Gimnasia e Independiente Rivadavia
- Gimnasia: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Otros datos del partido
- Hora: 15:15hs.
- TV: TNT Sports
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
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