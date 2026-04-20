Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Banfield vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Banfield será local ante Independiente Rivadavia este lunes desde las 17:15 en el estadio Florencio Sola.
El equipo dirigido por Pedro Troglio llega golpeado tras la derrota en el clásico frente a Lanús, donde cayó 1-0 sobre el final en un partido que podía cambiar su panorama en la tabla. Esa caída lo dejó en la 12° posición con 13 puntos, a cinco unidades del último equipo que estaría ingresando a los playoffs.
En contraste, Independiente Rivadavia llega en un momento inmejorable. El equipo mendocino viene de lograr un triunfo histórico al vencer 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná por la Copa Libertadores, un resultado que lo posiciona entre los equipos argentinos que han conseguido ganar en ese escenario emblemático. La Lepra acumula seis triunfos consecutivos entre todas las competencias y lidera tanto su grupo en la Libertadores, con puntaje ideal, como la Zona B del torneo local con 29 unidades.
Formaciones de Banfield vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2026
- Banfield: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Pedro Troglio.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Leonardo Costa, Sheyko Studer y Luciano Gomez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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