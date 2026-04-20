Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Independiente Rivadavia

En contraste, Independiente Rivadavia llega en un momento inmejorable. El equipo mendocino viene de lograr un triunfo histórico al vencer 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná por la Copa Libertadores, un resultado que lo posiciona entre los equipos argentinos que han conseguido ganar en ese escenario emblemático. La Lepra acumula seis triunfos consecutivos entre todas las competencias y lidera tanto su grupo en la Libertadores, con puntaje ideal, como la Zona B del torneo local con 29 unidades.