Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El entrenador Frank Darío Kudelka defendió su ciclo en una dura conferencia de prensa post-clásico, visiblemente molesto por las críticas: “Lo que más me molesta es que me hagan sentir descartable. Parece que es un equipo que se está yendo al descenso cuando no es así. Es un mal momento, una mala racha".

Una buena noticia para el Globo es la disponibilidad de Luciano Giménez, a quien le redujeron la sanción de su expulsión en el clásico anterior contra San Lorenzo. El equipo necesita con urgencia reencontrarse con el nivel que mostró en el primer semestre.

huracan

Formaciones del duelo

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Independiente Rivadavia vs. Huracán: datos del partido

Hora: 19.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Bautista Gargantini