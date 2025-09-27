Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 19:30 de este domingo, la Lepra mendocina recibe al Globo en un duelo clave para ingresar en los playoffs. Todos los detalles.
Este domingo, desde las 19:30 horas, el Estadio Bautista Gargantini será testigo de un duelo clave entre dos equipos que luchan por enderezar su rumbo en la Liga Profesional: Independiente Rivadavia y Huracán. Ambos necesitan urgentemente sumar puntos para entrar en la pelea por los playoffs.
La Lepra mendocina busca sanar su momento irregular ante su público, después de una gira de visitante con saldo negativo (una derrota ante Lanús y un empate contra Unión).
A pesar de encontrarse en la parte baja de la tabla con 9 puntos, el equipo mendocino confía en su potencial para encadenar victorias. El delantero Alex Arce, que recuperó el gol en la última jornada, refleja el optimismo del plantel: "Hay un buen grupo. Aún quedan muchos puntos en juego y tenemos la ilusión de terminar el año de la mejor manera”.
El panorama es más tenso en Parque Patricios. Huracán atraviesa una crisis de resultados y lleva cinco partidos sin ganar en todas las competiciones. La reciente derrota por 2-0 ante un equipo alternativo de Racing desató la bronca de los hinchas en el Ducó.
El entrenador Frank Darío Kudelka defendió su ciclo en una dura conferencia de prensa post-clásico, visiblemente molesto por las críticas: “Lo que más me molesta es que me hagan sentir descartable. Parece que es un equipo que se está yendo al descenso cuando no es así. Es un mal momento, una mala racha".
Una buena noticia para el Globo es la disponibilidad de Luciano Giménez, a quien le redujeron la sanción de su expulsión en el clásico anterior contra San Lorenzo. El equipo necesita con urgencia reencontrarse con el nivel que mostró en el primer semestre.
Formaciones del duelo
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.
Independiente Rivadavia vs. Huracán: datos del partido
- Hora: 19.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Jorge Baliño
- Estadio: Bautista Gargantini
