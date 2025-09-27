Se viene un nuevo clásico de Avellaneda: cómo está el historial entre Racing e Independiente

El enfrentamiento más reciente entre ambos se llevó a cabo en la casa de Independiente, el Estadio Libertadores de América, durante el Torneo Apertura. Aquel clásico terminó en un empate 1-1, con los goles anotados por Gastón Martirena para Racing y Álvaro Angulo para el equipo local.

Formaciones del duelo

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

La terna arbitral de Racing vs. Independiente

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba

Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

Asistente VAR: Juan Pablo Loustau

Racing vs. Independiente: otros datos del partido

Hora: 15.15

TV: TNT Sports Premium / ESPN Premium

Estadio: Cilindro de Avellaneda