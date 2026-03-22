Independiente Rivadavia vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

La Lepra mendocina llega en un buen momento luego de conseguir un importante triunfo por 3-2 ante Gimnasia en El Bosque, resultado que le permitió alcanzar la cima de la tabla con 20 puntos. El equipo dirigido por Alfredo Berti venía de tres partidos sin victorias, pero logró recuperar confianza en un partido de alto voltaje. Además, tras el sorteo realizado en Paraguay, Independiente Rivadavia conoció a sus rivales en la Copa Libertadores: integrará el Grupo C junto a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela.