Sebastián Villa vuelve a la Selección de Colombia y se ilusiona con estar en el Mundial 2026
El futbolista de Independiente Rivadavia fue convocado por Néstor Lorenzo para la Fecha FIFA de marzo tras su gran nivel en Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia en la próxima Fecha FIFA de marzo, en una convocatoria que marca uno de los regresos más resonantes del ciclo de Néstor Lorenzo. El extremo, que actualmente se desempeña en Independiente Rivadavia, recibió la notificación oficial en las últimas horas y se perfila como una de las principales novedades de la lista que será confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol.
El llamado llega en un momento clave para el futbolista, que atraviesa un destacado presente en el fútbol argentino. Su rendimiento fue determinante para que Independiente Rivadavia se consagrara campeón de la Copa Argentina, donde además fue reconocido como el mejor jugador del certamen.
Su desequilibrio en el uno contra uno, sumado a su capacidad goleadora, lo posicionaron nuevamente en el radar del cuerpo técnico colombiano, que siguió de cerca su evolución en los últimos meses. Además, Villa resolvió recientemente su situación administrativa al obtener la visa necesaria, lo que le permitirá viajar sin inconvenientes para sumarse a la gira europea del seleccionado.
Colombia se prepara para enfrentar Croacia y Francia
En esta doble Fecha FIFA, Colombia afrontará dos compromisos de alta exigencia en Europa. El primero será ante Croacia, un rival de gran solidez táctica, mientras que luego se medirá frente a Francia, una de las principales potencias del fútbol mundial. Estos encuentros serán claves para que el cuerpo técnico evalúe variantes y termine de perfilar el plantel de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En ese contexto, Villa tendrá una oportunidad importante para demostrar que puede ser una pieza útil dentro del esquema de Lorenzo, aportando velocidad y profundidad en ataque ante rivales de primer nivel. Con este regreso, el delantero inicia un nuevo capítulo en su vínculo con la Selección Colombia, con el objetivo de meterse en la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo.
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