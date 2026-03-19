Sebastián Villa vuelve a la Selección de Colombia y se ilusiona con estar en el Mundial 2026

Sebastián Villa volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia en la próxima Fecha FIFA de marzo, en una convocatoria que marca uno de los regresos más resonantes del ciclo de Néstor Lorenzo. El extremo, que actualmente se desempeña en Independiente Rivadavia, recibió la notificación oficial en las últimas horas y se perfila como una de las principales novedades de la lista que será confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol.