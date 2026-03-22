Por qué anularon el gol de Estudiantes (RC) ante River: el reglamento respaldó la decisión del VAR
El gol anulado a Estudiantes de Río Cuarto ante River por offside fue convalidado por el reglamento tras la revisión del VAR en el Torneo Apertura.
River le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como visitante en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura, en un encuentro que tuvo como protagonista una decisión arbitral que generó debate. El equipo local había logrado convertir a través de Tomás González, pero el árbitro Nazareno Arasa anuló el tanto por posición adelantada tras la intervención del VAR.
El offside en Estudiantes (RC) vs River según el reglamento
La jugada generó polémica debido a la interpretación sobre la participación de Lucas Martínez Quarta en la acción previa al gol. El defensor del Millonario intentó despejar el balón de manera exigida, extendiendo el pie para desviar la trayectoria. De acuerdo a la interpretación arbitral, el zaguero no jugó voluntariamente la pelota de manera controlada, sino que realizó un intento forzado de despeje, por lo que su intervención no habilitó a Gabriel Alanís, quien participó en la jugada.
El rebote terminó en los pies de Tomás González, que definió y convirtió, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Según el reglamento, cuando un defensor no tiene control pleno del balón y solo logra desviarlo de manera exigida, no se considera una nueva acción de juego que habilite al futbolista rival. La decisión de Arasa, respaldada por el VAR, se ajustó a la interpretación reglamentaria vigente y fue determinante en el desarrollo del partido que finalmente quedó en manos del equipo dirigido por Eduardo Coudet.
Así fue el gol que el VAR le anuló a Estudiantes de Rio Cuarto ante River
Más allá de la polémica, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se terminó llevando un importante triunfo gracias a los goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas. Así, el Millonario llegó a las 20 unidades en la Zona B del campeonato y lidera con tranquilidad la tabla.
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