Por qué anularon el gol de Estudiantes (RC) ante River: el reglamento respaldó la decisión del VAR

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El rebote terminó en los pies de Tomás González, que definió y convirtió, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Según el reglamento, cuando un defensor no tiene control pleno del balón y solo logra desviarlo de manera exigida, no se considera una nueva acción de juego que habilite al futbolista rival. La decisión de Arasa, respaldada por el VAR, se ajustó a la interpretación reglamentaria vigente y fue determinante en el desarrollo del partido que finalmente quedó en manos del equipo dirigido por Eduardo Coudet.