Independiente se mete en problemas si Pellegrino no juega tras el escándalo por la fiesta en el yate

Pellegrino llegó al Rojo a préstamo desde Milan y en ese acuerdo el club italiano dispuso que si el defensor de 22 años no alcanzaba el 60 por ciento de participaciones en la totalidad de los encuentros oficiales que se disputen durante su estadía se le deberá efectuar el pago como multa de 250 mil dólares. Sin lugar a dudas un número muy elevado para Independiente que hace algunos años vienen sufriendo mucho desde los manejos económicos.

image.png

Qué dijo Julio Vaccari sobre las sanciones en Independiente

Si bien las imágenes de la fiesta privada en el yate que se difundieron en redes sociales permitieron corroborar que también estuvieron presentes en la misma Kevin Lomónaco, Ignacio Maestro Puch, Santiago Toloza y Felipe Loyola; el entrenador se encargó de aclarar que la situación de Marco Pellegrino y Diego Tarzia era diferente porque “pusieron en riesgo la salud institucional”.

“Soy un técnico que no me gusta castigar, que no me gusta cobrar multas y que me gusta explicar y dar avisos. Pero hay determinadas situaciones que se ponen en juego, en las que hay que tomar decisiones, que se quedan en el vestuario. De esa manera es donde va a quedar la situación”, expresó Vaccari.