Independiente no lo aguantó y cayó 2-1 ante Talleres en Avellaneda
Pese a comenzar ganando con un gol de Gabriel Ávalos, Independiente no logró sostener la ventaja y perdió 2 a 1 frente a Talleres en Avellaneda.
En un partido vibrante por la fecha doce del Torneo Apertura 2026, Independiente dejó escapar una oportunidad inmejorable ante su gente. El conjunto de Avellaneda comenzó ganando en el Libertadores de América, pero Talleres de Córdoba reaccionó a tiempo, dio vuelta el resultado y se impuso por 2 a 1.
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El desarrollo del encuentro entre Independiente y Talleres
El equipo local, conducido tácticamente por Gustavo Quinteros, salió con mucha presencia en el campo rival desde el primer minuto. Aprovechó al máximo la velocidad de Santiago Montiel para trasladar la pelota y generó opciones claras, destacándose un remate de Lautaro Millán que se fue apenas por encima del travesaño.
Con el correr de los minutos, el elenco cordobés, dirigido por Carlos Tevez, empezó a adueñarse de la posesión y a utilizar las bandas para intentar quebrar la mitad de la cancha del "Rojo". Pese a estas intenciones, el local terminó mejor la primera etapa, manteniendo el dominio territorial aunque sin la precisión necesaria para armar el juego colectivo.
Los goles y la ráfaga cordobesa
En el inicio del complemento, el arquero Rodrigo Rey salvó de manera magistral al dueño de casa tras un mano a mano con Ronaldo Martínez. Ese envión anímico sirvió para que, a los 13 minutos, Gabriel Ávalos aprovechara un rebote corto del arquero Guido Herrera tras un remate de Matías Abaldo, poniendo el 1 a 0 parcial.
Sin embargo, la alegría duró muy poco en Avellaneda. A los 24 minutos, en el mejor momento del dueño de casa, Augusto Schott anticipó a Rey dentro del área chica tras un tiro de esquina y decretó el ansiado empate para la visita.
La estocada final llegaría a falta de diez minutos para el cierre. El colombiano Diego Valoyes logró escapar por la banda derecha y envió un centro rasante que el juvenil Valentín Dávila conectó con precisión para sellar el 2-1 definitivo a favor de la "T". Sobre el cierre, para coronar una noche amarga, Matías Abaldo vio la tarjeta roja por frenar una clara ocasión de gol del rival.
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