Independiente no lo aguantó y cayó 2-1 ante Talleres en Avellaneda

Sin embargo, la alegría duró muy poco en Avellaneda. A los 24 minutos, en el mejor momento del dueño de casa, Augusto Schott anticipó a Rey dentro del área chica tras un tiro de esquina y decretó el ansiado empate para la visita.

La estocada final llegaría a falta de diez minutos para el cierre. El colombiano Diego Valoyes logró escapar por la banda derecha y envió un centro rasante que el juvenil Valentín Dávila conectó con precisión para sellar el 2-1 definitivo a favor de la "T". Sobre el cierre, para coronar una noche amarga, Matías Abaldo vio la tarjeta roja por frenar una clara ocasión de gol del rival.