Independiente vs. Talleres por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

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Probables formaciones del duelo

Independiente: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.

Talleres: aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.

Independiente vs. Talleres: datos del partido

Hora : 20:00

: 20:00 TV : ESPN Premium

: ESPN Premium Árbitro : Hernán Mastrángelo

: Hernán Mastrángelo VAR : Nicolás Lamolina

: Nicolás Lamolina Estadio : Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini