Independiente vs. Talleres por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Tras el cachetazo sufrido frente a la Gloria en Córdoba, el Rojo recibe a la T con la misión de sumar de a tres para consolidar su lugar en puestos de clasificación.
Este sábado a las 20:00, el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini será sede de un choque crucial por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El "Rojo" llega golpeado tras su caída ante Instituto, mientras que la "T" arriba tras un empate sin emociones en el clásico cordobés.
El ciclo de Gustavo Quinteros no logra encontrar la estabilidad deseada. La irregularidad del equipo queda expuesta en sus últimas tres presentaciones: un triunfo sólido ante Central Córdoba, un insólito empate 4-4 frente a Unión y la reciente derrota 2-1 en Córdoba contra la "Gloria".
Sin competencias internacionales en el calendario, la presión en Avellaneda es total: el único objetivo es romper la sequía de 24 años sin títulos locales. El partido de esta noche se presenta como una "final" anticipada para demostrar si el Rey de Copas está para pelear la recta final del certamen.
Por el lado de la visita, el panorama es de reconstrucción positiva. Los dirigidos por Carlos Tevez vienen de igualar 0-0 ante Belgrano, sumando así el séptimo empate consecutivo en el derbi cordobés.
Atrás quedó el angustiante 2025 donde el equipo peleó por la permanencia hasta las últimas consecuencias; hoy, con el "Apache" al mando, la ambición es otra y el conjunto cordobés viaja a Buenos Aires con la ilusión de prenderse definitivamente en la lucha por el campeonato.
Probables formaciones del duelo
Independiente: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
Talleres: aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.
Independiente vs. Talleres: datos del partido
- Hora: 20:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Nicolás Lamolina
- Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini
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