Independiente vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

La gran novedad estará en el banco del "Rojo", ya que Jadson Viera hará su debut oficial como entrenador de Independiente. El brasileño nacionalizado uruguayo asumió en reemplazo de Gustavo Quinteros, quien fue despedido tras la eliminación en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán. Viera, de 45 años, viene de dirigir a Nacional de Uruguay, donde se consagró campeón del Campeonato Uruguayo 2025.