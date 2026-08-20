Independiente vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Con el debut de Jadson Viera en el banco de suplentes, Independiente recibe a la "Lepra" mendocina en Avellaneda. Los detalles en la nota.
Independiente e Independiente Rivadavia chocan este sábado, desde las 18:30, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, será televisado por TNT Sports y tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.
La gran novedad estará en el banco del "Rojo", ya que Jadson Viera hará su debut oficial como entrenador de Independiente. El brasileño nacionalizado uruguayo asumió en reemplazo de Gustavo Quinteros, quien fue despedido tras la eliminación en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán. Viera, de 45 años, viene de dirigir a Nacional de Uruguay, donde se consagró campeón del Campeonato Uruguayo 2025.
Tras la salida de Quinteros, el equipo logró recuperarse y venció 3-1 a Lanús como visitante, con un doblete de Lautaro Millán y otro tanto de Maximiliano Gutiérrez. Con ese triunfo, el conjunto de Avellaneda cortó una racha de tres derrotas consecutivas y se acomodó en los primeros puestos de la Zona A.
Por su parte, Independiente Rivadavia llega después de sufrir una derrota 2-0 ante Belgrano en Córdoba por la quinta fecha del Clausura. La "Lepra" mendocina, además, viene de quedar eliminado ante Fluminense en los octavos de final de la Copa Libertadores tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y caer por penales. Ahora, el equipo dirigido por Alfredo Berti intentará recuperarse y volver a sumar en el campeonato.
Formaciones de Independiente vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Gabriel Ávalos. DT: Jadson Viera.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
-
Hora: 18:30.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Bochini.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Salomé Di Iorio.
TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Dejá tu comentario