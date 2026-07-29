Independiente vs. Newell's por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Rojo" venció a Estudiantes en la primera fecha y juega ante su gente con el objetivo de hilar su segundo triunfo consecutivo. Chocan este jueves a las 21:15.
Independiente volverá a presentarse en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini este jueves, cuando reciba a Newell's desde las 21:15 por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
El "Rojo" llega al compromiso con el ánimo en alza luego de vencer 2 a 0 a Estudiantes en la primera fecha. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros intentará aprovechar el buen comienzo para hacerse fuerte en el certamen local, un título que Independiente no conquista desde el Torneo Apertura 2002.
En el primer semestre, el conjunto de Avellaneda había generado expectativas, aunque quedó eliminado en los octavos de final del Apertura tras caer como visitante frente a Rosario Central.
Por su parte, la "Lepra" intentará ratificar el buen comienzo de torneo tras imponerse por 1 a 0 frente a Talleres en Rosario.
El conjunto conducido por Frank Kudelka buscará dar otro golpe fuera de casa y sostener el nivel que mostró en la primera fecha para mantenerse entre los protagonistas de la Zona A.
Formaciones de Independiente vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Libertadores de América.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: ESPN Premium.
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