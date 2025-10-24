Independiente vs. Platense, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Rojo necesita imperiosamente sumar de a tres en el pendiente de la fecha 6, mientras que el Calamar también llega urgido tras una seguidilla de malos resultados.
La crisis de Independiente no da respiro. Este viernes, desde las 18:00, el equipo de Gustavo Quinteros recibirá a Platense en el estadio Libertadores de América, en un partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que había sido suspendido por los incidentes en el duelo ante Universidad de Chile, se presenta como una verdadera final para ambos equipos, que atraviesan momentos delicados y buscan reencontrarse con el triunfo.
El presente del Rojo es alarmante: acumula 15 partidos sin ganar en todas las competencias, una racha que lo dejó al borde de la eliminación y con la posibilidad de igualar una de las peores marcas de su historia si no logra revertir el rumbo. La derrota frente a San Martín de San Juan encendió todas las alarmas en Avellaneda, y aunque hubo cambio de entrenador, los resultados no llegaron.
Quinteros, que asumió tras la salida de Julio Vaccari, todavía no consiguió imprimirle identidad al equipo ni devolverle confianza. El DT planea realizar variantes tácticas para oxigenar un plantel golpeado y con pocas respuestas anímicas.
Del otro lado, Platense, dirigido por Cristian “Kily” González, tampoco atraviesa su mejor momento. El Calamar, campeón del Torneo Apertura, perdió consistencia y solo sumó dos victorias desde aquel título. Acumula cinco partidos sin ganar y su clasificación a los playoffs está en riesgo. En su última presentación cayó por la mínima ante Rosario Central, mostrando dificultades en la creación y en la definición.
Independiente vs. Platense: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomonaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala o Jonathan De Irastorza; Rodrigo Cedres, Felipe Loyola o Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pusseto. DT: Gustavo Quinteros.
- Platense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian González.
Independiente vs. Platense: otros datos
- Hora: 18.00.
- Estadio: Libertadores de América.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Dejá tu comentario