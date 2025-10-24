Independiente vs. Platense, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

La crisis de Independiente no da respiro. Este viernes, desde las 18:00, el equipo de Gustavo Quinteros recibirá a Platense en el estadio Libertadores de América, en un partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que había sido suspendido por los incidentes en el duelo ante Universidad de Chile, se presenta como una verdadera final para ambos equipos, que atraviesan momentos delicados y buscan reencontrarse con el triunfo.