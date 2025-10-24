MinutoUno

La cuenta oficial de Argentinos Juniors chicaneó a un hincha de Belgrano y se volvió viral

El “Bicho” no solo celebró en la cancha: también se dio el gusto en redes sociales tras eliminar al “Pirata” y meterse en la gran final de la Copa Argentina.

Argentinos Juniors está viviendo un momento de euforia total. El equipo de La Paternal derrotó 2-1 a Belgrano de Córdoba con goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina, y se metió en la gran final de la Copa Argentina 2025. Sin embargo, más allá de la hazaña deportiva, el club también fue protagonista fuera del campo: su cuenta oficial de X se volvió tendencia por una serie de posteos cargados de humor y chicanas tras la clasificación.

Todo comenzó antes del partido, cuando un usuario identificado como hincha de Belgrano publicó un mensaje burlándose de la supuesta baja convocatoria del “Bicho”: “No va nadie, tienen que poner colectivo gratis”. La respuesta llegó después del triunfo.

image

Desde la cuenta oficial de Argentinos citaron ese tuit y, sin filtro, lanzaron una réplica que rápidamente se viralizó: “Volvete caminando a Córdoba, culeaoooo”. En cuestión de horas, el posteo superó los 20 mil “me gusta” y fue compartido miles de veces, desatando una ola de comentarios entre los hinchas.

Todo es alegría en Argentinos Juniors: Bicho finalista y chicanero

Pero el CM del club no se detuvo ahí. Durante la madrugada, continuó con una batería de mensajes eufóricos que mezclaron humor, festejo y un toque de descontrol. “¿A DOOONDE ESTÁN LOS QUE HABLAN? MICROS GRATIS A ROSARIOOOO, DALEEE CHEEEEEEEEEE”, fue uno de los primeros. Luego siguieron otros igual de efusivos: “EL CLUB ES DE LOS SOCIOSSSS, Y EL QUE NO ENTIENDA ESO QUEDA AFUERA... DAAAAALEEEEE AEGENTUN99SSSSSSSSS VAAAAMOOOOOSSSSSS” y “YO SOY DE ARGENTINOS, SOY DESCONMMTROLADO”, en clara muestra del desahogo y la alegría del momento.

image

Incluso hubo espacio para el recuerdo y el humor. En medio de la euforia, la cuenta saludó al histórico “Caldera” por su cumpleaños: “Feliz cumpleañossss Calderaaa gracias por el campeonato 2010!!! Daleeeeeeee DE ARGENTINOS SOOOOYYYY”. Y para cerrar la jornada, un último toque de color: “Gente, encontramos unas llaves en el micro 57, debe de ser de alguien que se quedó afuera en la semifinal... avisen qué onda”.

image

La serie de publicaciones generó miles de reacciones y consolidó a la cuenta de Argentinos como una de las más activas y carismáticas del fútbol argentino en redes sociales. En las tribunas, en la cancha o en X, el “Bicho” demostró que también sabe jugar y ganar con picardía.

