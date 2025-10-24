La cuenta oficial de Argentinos Juniors chicaneó a un hincha de Belgrano y se volvió viral

Todo es alegría en Argentinos Juniors: Bicho finalista y chicanero

Pero el CM del club no se detuvo ahí. Durante la madrugada, continuó con una batería de mensajes eufóricos que mezclaron humor, festejo y un toque de descontrol. “¿A DOOONDE ESTÁN LOS QUE HABLAN? MICROS GRATIS A ROSARIOOOO, DALEEE CHEEEEEEEEEE”, fue uno de los primeros. Luego siguieron otros igual de efusivos: “EL CLUB ES DE LOS SOCIOSSSS, Y EL QUE NO ENTIENDA ESO QUEDA AFUERA... DAAAAALEEEEE AEGENTUN99SSSSSSSSS VAAAAMOOOOOSSSSSS” y “YO SOY DE ARGENTINOS, SOY DESCONMMTROLADO”, en clara muestra del desahogo y la alegría del momento.