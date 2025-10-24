La cuenta oficial de Argentinos Juniors chicaneó a un hincha de Belgrano y se volvió viral
El “Bicho” no solo celebró en la cancha: también se dio el gusto en redes sociales tras eliminar al “Pirata” y meterse en la gran final de la Copa Argentina.
Argentinos Juniors está viviendo un momento de euforia total. El equipo de La Paternal derrotó 2-1 a Belgrano de Córdoba con goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina, y se metió en la gran final de la Copa Argentina 2025. Sin embargo, más allá de la hazaña deportiva, el club también fue protagonista fuera del campo: su cuenta oficial de X se volvió tendencia por una serie de posteos cargados de humor y chicanas tras la clasificación.
Todo comenzó antes del partido, cuando un usuario identificado como hincha de Belgrano publicó un mensaje burlándose de la supuesta baja convocatoria del “Bicho”: “No va nadie, tienen que poner colectivo gratis”. La respuesta llegó después del triunfo.
Desde la cuenta oficial de Argentinos citaron ese tuit y, sin filtro, lanzaron una réplica que rápidamente se viralizó: “Volvete caminando a Córdoba, culeaoooo”. En cuestión de horas, el posteo superó los 20 mil “me gusta” y fue compartido miles de veces, desatando una ola de comentarios entre los hinchas.
Todo es alegría en Argentinos Juniors: Bicho finalista y chicanero
Pero el CM del club no se detuvo ahí. Durante la madrugada, continuó con una batería de mensajes eufóricos que mezclaron humor, festejo y un toque de descontrol. “¿A DOOONDE ESTÁN LOS QUE HABLAN? MICROS GRATIS A ROSARIOOOO, DALEEE CHEEEEEEEEEE”, fue uno de los primeros. Luego siguieron otros igual de efusivos: “EL CLUB ES DE LOS SOCIOSSSS, Y EL QUE NO ENTIENDA ESO QUEDA AFUERA... DAAAAALEEEEE AEGENTUN99SSSSSSSSS VAAAAMOOOOOSSSSSS” y “YO SOY DE ARGENTINOS, SOY DESCONMMTROLADO”, en clara muestra del desahogo y la alegría del momento.
Incluso hubo espacio para el recuerdo y el humor. En medio de la euforia, la cuenta saludó al histórico “Caldera” por su cumpleaños: “Feliz cumpleañossss Calderaaa gracias por el campeonato 2010!!! Daleeeeeeee DE ARGENTINOS SOOOOYYYY”. Y para cerrar la jornada, un último toque de color: “Gente, encontramos unas llaves en el micro 57, debe de ser de alguien que se quedó afuera en la semifinal... avisen qué onda”.
La serie de publicaciones generó miles de reacciones y consolidó a la cuenta de Argentinos como una de las más activas y carismáticas del fútbol argentino en redes sociales. En las tribunas, en la cancha o en X, el “Bicho” demostró que también sabe jugar y ganar con picardía.
