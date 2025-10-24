El jugador que llegó a tener millones de dólares pero lo perdió todo: de quién se trata
Ídolo en Manchester United, donde levantó la Champions League y Premier League, perdió más de 60 millones de dólares tras su retiro. Los detalles en la nota.
A lo largo de la historia del fútbol, son numerosos los jugadores que alcanzaron grandes fortunas gracias a sus desempeño dentro del campo. Sin embargo, no todos lograron mantener ese patrimonio acumulado, ya que los malos manejos o excesos pueden ocasionar grandes problemas financieros.
Wes Brown es un claro ejemplo. Durante su etapa en el Manchester United se convirtió en un jugador emblema tras coronarse campeón de la Champions League y Premier Legue en más de una ocasión. A pesar de su éxito, su patrimonio se esfumó por malos manejos.
Wes Brown y su paso por el fútbol
Brown inició su trayectoria en 1998 vistiendo la camiseta del Manchester United, donde se convirtió en un jugador fundamental para el equipo. Durante trece temporadas defendió los colores del club inglés en más de 350 encuentros, siendo parte de una etapa dorada del club.
En su tiempo con el United, Brown conquistó dos títulos de la UEFA Champions League (1999 y 2008) y cinco Premier League, además de la FA Cup. Al mismo tiempo, formó parte de la selección inglesa entre 1999 y 2010, representando al país en varias Mundiales y Eurocopas.
Tras su salida del United, continuó su carrera en el Sunderland, aunque también tuvo pasos por el Blackburn Rovers y el Kerala Blasters de India, hasta que decidió colgar los botines en 2018.
Su vida después del retiro
Brown llegó a generar una fortuna que rondaba los 60 millones de dólares, pero malas decisiones financieras y un costoso divorcio lo llevaron a perder casi todo, hasta declararse en bancarrota en 2023. En la actualidad, utiliza su experiencia negativa para enseñar educación financiera a jugadores jóvenes.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario