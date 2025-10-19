Independiente cayó ante San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura 2025
El Rojo perdió 1-0 en San Juan y continúa en el último puesto de la Zona B. Pablo Galdames falló un penal clave y Tomás Fernández marcó el único gol del partido.
Independiente no levanta cabeza. En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros volvió a dejar pasar una oportunidad clave: cayó 1-0 ante San Martín de San Juan en el estadio Hilario Sánchez y sigue sin conocer la victoria en el certamen. Con este resultado, el Rojo permanece en el fondo de la tabla de la Zona B.
El partido comenzó con una señal positiva para los de Avellaneda. A los 5 minutos del primer tiempo, Pablo Galdames fue derribado en el área tras capturar un rebote y el árbitro Andrés Merlos no dudó en cobrar penal. Sin embargo, el propio futbolista chileno ejecutó el remate desde los doce pasos y Matías Borgogno, arquero del Santo, contuvo el disparo con una gran atajada que terminó siendo determinante.
Ya en el complemento, el elenco sanjuanino golpeó en el momento justo. A los 18 minutos del segundo tiempo, Tomás Fernández aprovechó una desatención defensiva, marcó en la única llegada clara de su equipo y le dio la ventaja definitiva al local.
Independiente intentó reaccionar y, sobre el final del encuentro, logró el empate parcial gracias a una aparición de Leo Godoy. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada del lateral, lo que desató la frustración total del banco visitante.
Con este nuevo traspié, el equipo de Quinteros sigue sin poder sumar de a tres y profundiza su crisis futbolística en un campeonato que lo tiene como colista absoluto. Por su parte, San Martín (SJ) respira aliviado y se acomoda en la pelea por ingresar en los puestos de clasificación.
Probables formaciones del duelo
San Martín SJ: Matías Borgogno, Ayrtón Portillo, Luciano Recalde, Tomas Lecanda, Lucas Diarte, Nicolás Watson, Diego González, Horacio Tijanovich, Tomás Fernández, Sebastián González e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Taborda, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
San Martín (SJ) vs. Independiente: datos del partido
- Hora: 18.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: José Carreras
- Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez
