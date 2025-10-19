Independiente cayó ante San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura 2025

Independiente intentó reaccionar y, sobre el final del encuentro, logró el empate parcial gracias a una aparición de Leo Godoy. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada del lateral, lo que desató la frustración total del banco visitante.

Con este nuevo traspié, el equipo de Quinteros sigue sin poder sumar de a tres y profundiza su crisis futbolística en un campeonato que lo tiene como colista absoluto. Por su parte, San Martín (SJ) respira aliviado y se acomoda en la pelea por ingresar en los puestos de clasificación.

Probables formaciones del duelo

San Martín SJ: Matías Borgogno, Ayrtón Portillo, Luciano Recalde, Tomas Lecanda, Lucas Diarte, Nicolás Watson, Diego González, Horacio Tijanovich, Tomás Fernández, Sebastián González e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Taborda, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

San Martín (SJ) vs. Independiente: datos del partido

Hora: 18.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: José Carreras

Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez