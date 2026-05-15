Horas decisivas en Independiente: Quinteros y Grindetti definen el rumbo del proyecto

El mercado de pases, eje clave del cónclave entre Quinteros, Grindetti y Seoane

Uno de los ejes principales de la charla entre el entrenador y Grindetti pasará por el mercado de pases. Quinteros pretende reforzar varias posiciones y considera indispensable sumar jerarquía para competir en mejores condiciones. El caso más sensible es el de Gabriel Ávalos, goleador del equipo y uno de los futbolistas más importantes del plantel.

El delantero paraguayo podría recibir ofertas luego de disputar el Mundial con su selección y, teniendo en cuenta que su contrato finaliza a fin de año, no se descarta una posible venta. Ante esa situación, el entrenador ya dejó en claro que necesitará incorporar un delantero de peso si Ávalos se marcha. Incluso si el atacante continúa en el club, el DT igualmente pretende sumar otra alternativa ofensiva para aumentar la competencia interna y potenciar un sector del campo que considera corto en cantidad de variantes.

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Otro nombre que genera atención es el de Kevin Lomónaco. El defensor fue uno de los rendimientos más destacados de Independiente durante gran parte de la temporada, aunque en las últimas semanas quedó bajo la lupa de algunos hinchas debido a sus reiteradas lesiones y ciertas situaciones extrafutbolísticas vinculadas a salidas nocturnas. Desde la dirigencia esperan posibles sondeos por él durante el próximo mercado.

Además, varios futbolistas perdieron terreno dentro de la consideración del entrenador y deberán revertir su situación si quieren tener continuidad. Ignacio Pussetto, Leonardo Godoy y Federico Mancuello aparecen entre los jugadores que más retrocedieron en la consideración de Quinteros y su futuro también será motivo de análisis. La reunión de este viernes podría marcar un antes y un después en el semestre de la institución de Avellaneda.