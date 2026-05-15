Horas decisivas en Independiente: Quinteros y Grindetti definen el rumbo del proyecto
La eliminación en el Torneo Apertura aceleró las dudas sobre el futuro del entrenador. Este viernes habrá una reunión clave entre el DT y la dirigencia.
El presente futbolístico de Independiente atraviesa nuevamente un momento delicado y la reciente eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 terminó de profundizar las dudas alrededor del proyecto encabezado por Gustavo Quinteros. En un contexto cargado de cuestionamientos por parte de los hinchas y con un equipo que volvió a quedarse lejos de la pelea por el título local, este viernes se desarrollará una reunión determinante entre el entrenador y el presidente Néstor Grindetti.
El encuentro está previsto para después del entrenamiento matutino en el predio de Villa Domínico y también contará con la presencia de Daniel Seoane, secretario general del club. La intención de la dirigencia es hacer un análisis profundo del semestre y empezar a delinear cómo continuará el armado futbolístico para la segunda mitad del año.
La derrota frente a Rosario Central dejó secuelas importantes dentro del mundo Independiente. El Rojo volvió a despedirse rápidamente de un torneo local y extendió una sequía que ya lleva más de dos décadas sin títulos domésticos. Desde aquel Apertura 2002 conquistado por el equipo de Américo Gallego, el club nunca logró volver a coronarse en competencias nacionales, una situación que genera cada vez más impaciencia en Avellaneda.
Más allá del golpe sufrido en el campeonato, en la dirigencia entienden que todavía queda una oportunidad para evitar que el semestre cierre de manera completamente negativa. Independiente continúa en carrera en la Copa Argentina y la próxima semana enfrentará a Unión en un partido que puede marcar buena parte del futuro inmediato del cuerpo técnico. Una nueva eliminación podría dejar extremadamente debilitado el ciclo de Quinteros, incluso más allá de lo que se converse en esta reunión.
El mercado de pases, eje clave del cónclave entre Quinteros, Grindetti y Seoane
Uno de los ejes principales de la charla entre el entrenador y Grindetti pasará por el mercado de pases. Quinteros pretende reforzar varias posiciones y considera indispensable sumar jerarquía para competir en mejores condiciones. El caso más sensible es el de Gabriel Ávalos, goleador del equipo y uno de los futbolistas más importantes del plantel.
El delantero paraguayo podría recibir ofertas luego de disputar el Mundial con su selección y, teniendo en cuenta que su contrato finaliza a fin de año, no se descarta una posible venta. Ante esa situación, el entrenador ya dejó en claro que necesitará incorporar un delantero de peso si Ávalos se marcha. Incluso si el atacante continúa en el club, el DT igualmente pretende sumar otra alternativa ofensiva para aumentar la competencia interna y potenciar un sector del campo que considera corto en cantidad de variantes.
Otro nombre que genera atención es el de Kevin Lomónaco. El defensor fue uno de los rendimientos más destacados de Independiente durante gran parte de la temporada, aunque en las últimas semanas quedó bajo la lupa de algunos hinchas debido a sus reiteradas lesiones y ciertas situaciones extrafutbolísticas vinculadas a salidas nocturnas. Desde la dirigencia esperan posibles sondeos por él durante el próximo mercado.
Además, varios futbolistas perdieron terreno dentro de la consideración del entrenador y deberán revertir su situación si quieren tener continuidad. Ignacio Pussetto, Leonardo Godoy y Federico Mancuello aparecen entre los jugadores que más retrocedieron en la consideración de Quinteros y su futuro también será motivo de análisis. La reunión de este viernes podría marcar un antes y un después en el semestre de la institución de Avellaneda.
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