Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: horario, formaciones y TV

El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima. Con ese horizonte, el local intentará escribir otra página de resiliencia en su historia internacional, apelando a su mística copera y a la necesidad urgente de un triunfo que lo saque de la mala racha. La cita está marcada: todo se define esta noche en Avellaneda.