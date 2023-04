Independiente: amenazas contra Andrés Ducatenzeiler

Andrés Ducatenzeiler apuntó impiadosamente contra la dirigencia del Club Atlético Independiente tras la renuncia del presidente:"(Fabián) Doman nunca me atendió el teléfono, no sabía ni las calles de la cancha que hicieron después de mi gestión, que les dejó millones de dólares. Y Grindetti, que es el tesorero de un expresidente de la Nación (por Mauricio Macri), no va a poner un peso en el club".