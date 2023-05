Independiente: caso Verón va a Corte Suprema bonaerense

El Tribunal de Trabajo N° 2 de Avellaneda “resolvió declarar admisible los recursos extraordinarios interpuestos por el Club Atlético Independiente y, en consecuencia, elevar a la Suprema Corte de Buenos Aires” dichas actuaciones.

Cómo sigue el caso Verón en Independiente

Se abre entonces para la institución de Avellaneda un nuevo panorama desde lo legal. Los escenarios previstos son desde conseguir la nulidad e iniciar un nuevo juicio hasta la posibilidad concreta de reevaluar los conceptos de honorarios, tasas e intereses dictados por el Tribunal ya mencionado.

En el peor de los escenarios, el Rojo ganará tiempo ya que la Corte podría tomarse un buen tiempo para resolverlo.

El mismo Tribunal de Trabajo N°2 de Avellaneda había dictado la sentencia tras el reclamo del ex futbolista por la deuda de US$ 6 millones . En aquel momento el club ya estaba inhibido y embargado por esta causa y ningún dirigente de la comisión directiva que comandaba Moyano se presentó durante el proceso a las mediaciones que fueron citados.

Verón tampoco se presentó a la audiencia con Independiente alegando amenazas y su abogado fue multado: El ex delantero no dijo presente en una nueva audiencia que debía llevarse a cabo a principios de abril por el juicio con la institución debido a que consideró que no estaba dada la seguridad porque recibió amenazas en las redes sociales.

El juicio se da en el marco la denuncia penal contra los directivos de la gestión anterior por ''administración fraudulenta y lavado de activos'' ante la Justicia Federal. Se acusa a Hugo Moyano, Pablo Moyano, Héctor Maldonado, Nazareno Marcollese, Gonzalo Verón, el ex abogado del club José Luis Barredo, y las autoridades de la empresa OCA por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos.