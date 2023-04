El descargo de Santi Maratea por lo que cobra de la colecta para Independiente

Qué dijo Santi Maratea sobre lo que cobra de la colecta para Independiente

Maratea explicó que el porcentaje que le corresponde cobrar es un 5% , para pagar todos los gastos que tiene el fideicomiso. "Si juntasemos 8.800 millones de pesos, que equivale 20 millones de dólares, al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos", explicó en un video en sus redes.

El influencer no dudó en reconocer que es mucho dinero y dijo estar sorprendido. "Me dijeron que diga que es una obligación legal, yo me enteré de esto firmando el fideicomiso".

"Lo flashero no me parece la plata que cobraría sino cómo llegué a ser un fiduciario a los 30 años", remarcó y aclaró que no tiene nada que ocultar.

Maratea anunció el jueves que a la Comisión Directiva de Independiente no tiene nada que ver con la colecta, "no se va a llevar ningún porcentaje de nada. Se va a pagar en un orden lógico: primero lo urgente y luego lo secundario. Si algo sobra, será para las divisiones inferiores del club", dijo en conferencia de prensa.

"Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata. Ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares".

"Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 5% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club", afirmó el influencer.