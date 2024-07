La feroz crítica del Kun Agüero a Independiente por las inferiores: la reacción del club

Durante una charla en streaming con Coscu y La Cobra, Agüero expresó: "Mi hijo ahora está en el club y los chicos me dan pena porque la siguen pasando mal. Me da bronca. No tienen ducha, no puede ser. Hace seis meses que no se pueden bañar", subrayando la falta de instalaciones básicas que afectan la formación y el bienestar de los jóvenes jugadores.