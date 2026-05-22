Con dos golazos de tiro libre, Independiente venció 2-0 a Unión y avanzó a los octavos de la Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/2057967130662814174&partner=&hide_thread=false ¡OTRA VEZ DE TIRO LIBRE!



El Rojo se pone 2-0 con este golazo de Maximiliano Gutierrez a los 23' del primer tiempo. pic.twitter.com/3EbpgdOBoa — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 22, 2026

Unión sintió el golpe de los dos goles tempraneros y nunca le encontró la vuelta al partido. Para colmo de males, las esperanzas de una remontada santafesina se desvanecieron por completo cuando sufrió la expulsión de Rodríguez, dejando al "Tatengue" en inferioridad numérica durante gran parte del cotejo.

Con este resultado, Independiente administró los hilos del juego con inteligencia en el complemento, aseguró el boleto a la próxima instancia del torneo más federal del país y cerró el semestre con una inyección de confianza ideal de cara al futuro.