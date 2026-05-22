Con dos golazos de tiro libre, Independiente venció 2-0 a Unión y avanzó a los octavos de la Copa Argentina
El "Rojo" se impuso con los tantos de Montiel y Gutiérrez y cierra el semestre con una alegría, luego de la frustrante eliminación en el Torneo Apertura.
Independiente le puso punto final a la primera mitad del año de la mejor manera. En un encuentro disputado con alta intensidad, el "Rojo" derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe, selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina y se marchó al receso con una sonrisa y el objetivo cumplido.
El conjunto de Avellaneda resolvió el trámite rápido gracias a la tremenda efectividad de su pegada en la pelota parada. Antes de la media hora de juego, el "Rojo" ya había liquidado la historia con dos ejecuciones de antología.
El primero de la noche llegó apenas a los 5 minutos del pitazo inicial, cuando Santiago Montiel se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y clavó un zurdazo exquisito en el ángulo para abrir el marcador.
Luego, a los 24 minutos, fue el turno de Maximiliano Gutiérrez, quien emuló a su compañero y, con otra soberbia ejecución de pelota parada directo al ángulo, estiró la ventaja y desató la fiesta roja.
Unión sintió el golpe de los dos goles tempraneros y nunca le encontró la vuelta al partido. Para colmo de males, las esperanzas de una remontada santafesina se desvanecieron por completo cuando sufrió la expulsión de Rodríguez, dejando al "Tatengue" en inferioridad numérica durante gran parte del cotejo.
Con este resultado, Independiente administró los hilos del juego con inteligencia en el complemento, aseguró el boleto a la próxima instancia del torneo más federal del país y cerró el semestre con una inyección de confianza ideal de cara al futuro.
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