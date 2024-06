La fuerte denuncia del arquero de Independiente contra la escuela de su hijo: "Inentendible"

Junto a una foto de una colchoneta en el piso, Rey aseveró: “Esta imagen es el supuesto ‘espacio de calma’ de nuestro hijo en la escuela. Esta imagen describe lo que venimos renegando con esta escuela. Esta imagen nos parte el alma en mil. Una escuela privada, que cuentan con papás que han ofrecido todo”.

El portero del Rojo agregó: “Hoy nuestro hijo después de dos semanas enfermo volvió con mucho esfuerzo al colegio, en un proceso de recuperarse físicamente, ya casi bajó dos kilos. Hoy necesitó un espacio de la calma y ¡no lo tuvo! Intentó acostarse ahí y no quiso saber nada. Medio cuerpo afuera y casi como ¡estar en el piso! Ustedes no se dan una idea cuántas veces ofrecimos incorporar cosas para que no solo para Beni, sino para todos los niños que necesiten y puedan beneficiarse”.

Rodrigo Rey continuó con su descargo: “No vamos a permitir que le sigan faltando el respeto a nadie más. No queríamos que este momento llegue nunca, solo queríamos destinar nuestras energías a que nuestro hijo esté bien. Esta escuela está negando a los niños a tener un espacio mejor y adecuado para tal caso. Es increíblemente inentendible”.

“Hemos guardado silencio, nunca nos imaginamos estar en esta situación. Por supuesto, esto fue la gota que rebalsó el vaso. Para que se entienda el contexto: hoy una vez más le faltaron el respeto a nuestro hijo”, explicó el futbolista sobre la decisión de hacer pública la situación.

El descargo del arquero de Independiente

rodrigo rey