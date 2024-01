Qué dijo Néstor Grindetti de la renuncia de Juan Marconi en Independiente

Y agregó: “Me parece que hay que hacer algo para que estas situaciones no lleguen a los límites. Aun en diferencias muy grandes, siempre hay un punto de encuentro entre las personas”.

En cuanto a la gestión de la Comisión Directiva, que ya no cuenta con Fabián Doman y Marconi, señaló: “Hemos cancelado muchísima deuda, con la ayuda y la idea de (Santiago) Maratea y con todos los socios y simpatizantes que fueron colaborando. Estamos trabajando bien organizados y por eso organizamos muy bien los tiempos de cada uno".

fabian doman nestor grindetti juan marconi independiente.jpg Del trinomio que ganó las elecciones hace poco más de un año, ya renunciaron dos integrantes.

Por qué renunció Juan Marconi en Independiente

El periodista expresó que sus formas de trabajar no coincidían con los de la comisión directiva: "Tienen una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra. Los respeto, pero estoy muy en desacuerdo con la forma de conducir y me encuentro muy solo en mi desacuerdo. Así que prefiero correrme".

"Hace rato que no tengo injerencia en ninguna decisión del club. No sé los contratos, no tengo información y me entero por los medios siendo el vicepresidente segundo. Creo que esa es otra razón por la que corresponde que me vaya", agregó Marconi, hijo de Guillermo, exárbitro y titular del SADRA.

"El motivo más reciente es el nombramiento de Carlos Montaña como vicepresidente primero, pero hay muchas otras cosas. Soy sincero, el club está mucho mejor que con la gestión de Hugo Moyano", detalló Marconi.