VIDEO: Ex dirigente que dijo "comprar" un campeonato pelea con el hombre invisible

En el año 2002, no existían Facebook ni Twitter ni Instagram ni TikTok. La televisión era en su mayoría analógica y los LCD, aún no LED, eran un lujo para pocos. No existía el HD y todavía eran tiempos en los que el diario de papel pegaba fuerte. El 1 de diciembre de ese año Independiente salió campeón. Fue la última vez.