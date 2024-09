Inédito: sancionaron a Max Verstappen por insultar en el Gran Premio de Singapur

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, expresó su preocupación por los insultos captados durante las carreras: “Debemos diferenciarnos de otros géneros como el rap, donde el uso de malas palabras es recurrente. No somos eso”, aseguró.

Al mismo tiempo, reconoció que entiende la adrenalina del momento, pero que cree que los pilotos deben ser responsables. Por su parte, Verstappen respondió: “Todos usamos esas palabras, es parte del ambiente, aunque algunos lo hacen más que otros”.

Qué dijo Verstappen para ser sancionado por la F1

El incidente que llevó a la sanción del neerlandés ocurrió durante la conferencia de prensa en Singapur. Al referirse a su auto, Verstappen utilizó una palabra (" mierda ") considerada ofensiva según las normativas de la FIA, que revisaron la transcripción y determinaron que su conducta violaba el Código Deportivo Internacional.

MAX VERSTAPEM

Aunque el piloto argumentó que el inglés no es su lengua materna y que el término es común en su uso diario, los comisarios subrayaron la importancia de mantenerse en un tono adecuado. También, el tricampeón mundial vigente agregó que el incidente no debería haber causado tanto revuelo: "No era ni una palabra muy mala. El auto fue una mierda. ¡Perdonen el lenguaje, pero es lo que fue!".