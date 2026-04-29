Inesperado cambio: la decisión de Simeone para que Atlético de Madrid reciba al Arsenal
El regreso de Oblak tras su lesión abre un interrogante en el equipo del Cholo, que debe elegir entre la experiencia o el buen presente para un duelo determinante.
En la previa de un partido decisivo por la Champions League 2025/26, Diego "Cholo" Simeone enfrenta uno de los dilemas más complejos de su gestión en el Atlético de Madrid: elegir quién será el arquero titular frente al Arsenal de Inglaterra en las semifinales del torneo.
La situación se presenta delicada. Por un lado, aparece Jan Oblak, histórico guardameta del equipo, quien ya se encuentra completamente recuperado tras un mes de inactividad por lesión. El esloveno dejó en claro que está listo para volver: "He necesitado un mes para recuperarme. Estoy bien, contento, al cien por cien."
Por otro lado, está Juan Musso, quien asumió la responsabilidad durante la ausencia de Oblak y tuvo actuaciones que generaron opiniones divididas. En algunos partidos, como el cruce ante el Barcelona, mostró personalidad y precisión en la salida con el balón, desempeñándose casi como un líbero. Sin embargo, también tuvo momentos difíciles, como en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, donde un error en la definición desde el punto penal dejó una marca negativa.
El análisis no es solo individual, sino también táctico. El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, se caracteriza por su presión alta, un aspecto que podría favorecer a Musso por su capacidad para jugar con los pies. El argentino ofrece una salida más limpia y arriesgada, capaz de romper líneas, mientras que Oblak suele optar por envíos largos ante ese tipo de presión.
Sin embargo, la experiencia también pesa: Oblak lleva más de 500 partidos en el club y ha sido una pieza fundamental en la estructura del equipo durante años. Su liderazgo y presencia en instancias decisivas representan un factor difícil de ignorar.
El propio arquero esloveno fue claro al referirse a las aspiraciones del equipo: "Lo que debe o no debe, lo que es justo o injusto, la vida tampoco siempre es justa. Estamos vivos, tenemos opciones de poder pelearlo y eso es lo bonito". Y agregó con determinación: "Tenemos que ganárselo en el campo. Solo no va a llegar".
Todo indica que Simeone se inclinaría por su arquero histórico para el partido de ida, aunque la decisión final se conocerá horas antes del encuentro. En un duelo de semejante magnitud, cada detalle cuenta, y la elección del arquero puede ser determinante para el destino del Atlético en la Champions.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario