Inesperado cambio: la decisión de Simeone para que Atlético de Madrid reciba al Arsenal

Sin embargo, la experiencia también pesa: Oblak lleva más de 500 partidos en el club y ha sido una pieza fundamental en la estructura del equipo durante años. Su liderazgo y presencia en instancias decisivas representan un factor difícil de ignorar.

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El propio arquero esloveno fue claro al referirse a las aspiraciones del equipo: "Lo que debe o no debe, lo que es justo o injusto, la vida tampoco siempre es justa. Estamos vivos, tenemos opciones de poder pelearlo y eso es lo bonito". Y agregó con determinación: "Tenemos que ganárselo en el campo. Solo no va a llegar".

Todo indica que Simeone se inclinaría por su arquero histórico para el partido de ida, aunque la decisión final se conocerá horas antes del encuentro. En un duelo de semejante magnitud, cada detalle cuenta, y la elección del arquero puede ser determinante para el destino del Atlético en la Champions.