Neymar agradeció el cariño de Argentina: el posteo para los hinchas de San Lorenzo

Su presencia en la selección, dirigida por Carlo Ancelotti, no está garantizada, lo que genera incertidumbre en el ambiente futbolístico. Sin embargo, con estas palabras, el exjugador del Barcelona volvió a posicionarse y a dejar en evidencia su intención de ser tenido en cuenta.

Embed "PIENSO EN EL MUNDIAL, OJALÁ PUEDA IR"



Tras el empate de Santos ante San Lorenzo en la #CopaSudamericana, Neymar llenó de elogios a los hinchas del Ciclón y se refirió a un posible regreso a la Selección de Brasil para el Mundial.



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El cierre de la entrevista fue el momento más comentado. Al ser consultado sobre una hipotética final entre Brasil y Argentina, Neymar no dudó: "Sería espectacular". La frase rápidamente se viralizó y alimentó la ilusión de los fanáticos de ambos países, que sueñan con un duelo de ese calibre en el escenario más importante.

El emotivo posteo que Neymar le dedicó a los hinchas de San Lorenzo

Horas más tarde, el delantero también utilizó sus redes sociales para agradecer el afecto recibido durante su estadía en Argentina. Compartió una imagen con un cuadro conmemorativo y escribió: “Quería agradecer a todos los que fueron al estadio hoy, gracias por el cariño... ¡Eso demuestra demasiado lo que hice en el fútbol!”. Además, cerró con un mensaje en español: “Gracias San Lorenzo. Día especial que quedará en mi memoria y de mi familia”.

posteo neymar san lorenzo

Así, la estrella brasileña dejó su huella en Buenos Aires, no solo por su talento, sino también por sus palabras, que invitan a soñar con un Mundial que podría tener un desenlace histórico.