Neymar agradeció el cariño de Argentina: el posteo para los hinchas de San Lorenzo
El crack brasileño habló tras su paso por el Nuevo Gasómetro, agradeció la hospitalidad y dejó una frase que encendió la expectativa de cara a la próxima Copa del Mundo.
Neymar volvió a ser protagonista, esta vez en Buenos Aires. El delantero disputó los 90 minutos en el empate 1-1 entre Santos y San Lorenzo de Almagro por la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Pedro Bidegain, donde no solo aportó dentro del campo, sino que también se llevó una ovación por parte del público local.
El brasileño fue determinante en la jugada que derivó en el empate del conjunto paulista y dejó destellos de su calidad a lo largo del encuentro. Sin embargo, más allá de su rendimiento, uno de los aspectos más destacados de la noche fue el reconocimiento que recibió por parte de los hinchas del Ciclón, quienes lo aplaudieron y le brindaron una cálida bienvenida.
Una vez finalizado el partido, Neymar tomó contacto con la prensa y no dudó en elogiar el ambiente vivido: "Fue un gran partido, un recibimiento espectacular. Gracias a los hinchas de San Lorenzo", expresó, visiblemente agradecido por el trato recibido en una noche especial.
Pero sus declaraciones no se quedaron ahí. Consultado sobre su futuro inmediato y la posibilidad de disputar el Mundial 2026, el atacante fue contundente. "Claro que sí, es todo lo que un jugador brasileño piensa, estar ahí, y ojalá pueda estar ahí", afirmó, dejando en claro su deseo de volver a vestir la camiseta de Brasil en la máxima cita del fútbol.
Su presencia en la selección, dirigida por Carlo Ancelotti, no está garantizada, lo que genera incertidumbre en el ambiente futbolístico. Sin embargo, con estas palabras, el exjugador del Barcelona volvió a posicionarse y a dejar en evidencia su intención de ser tenido en cuenta.
El cierre de la entrevista fue el momento más comentado. Al ser consultado sobre una hipotética final entre Brasil y Argentina, Neymar no dudó: "Sería espectacular". La frase rápidamente se viralizó y alimentó la ilusión de los fanáticos de ambos países, que sueñan con un duelo de ese calibre en el escenario más importante.
El emotivo posteo que Neymar le dedicó a los hinchas de San Lorenzo
Horas más tarde, el delantero también utilizó sus redes sociales para agradecer el afecto recibido durante su estadía en Argentina. Compartió una imagen con un cuadro conmemorativo y escribió: “Quería agradecer a todos los que fueron al estadio hoy, gracias por el cariño... ¡Eso demuestra demasiado lo que hice en el fútbol!”. Además, cerró con un mensaje en español: “Gracias San Lorenzo. Día especial que quedará en mi memoria y de mi familia”.
Así, la estrella brasileña dejó su huella en Buenos Aires, no solo por su talento, sino también por sus palabras, que invitan a soñar con un Mundial que podría tener un desenlace histórico.
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